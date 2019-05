Orgasmo: 20 cose che dovete sapere

editato in: da

I segreti del piacere femminile

Quanto sapete sull’orgasmo? Le dimensioni del pene influiscono sulle probabilità di portare lei all’apice del piacere? L’eiaculazione femminile esiste? È vero che col passare degli anni il climax dura di meno? Ecco tutto quello che non vi hanno mai detto.

1. Qualcosa in comune

Cosa prova lui e cosa prova lei quando raggiungono l’apice del piacere? Confrontando le descrizioni i ricercatori hanno scoperto che la sensazione di beatitudine è molto simile per entrambi.

2. In quanto tempo

Lei ci mette circa 20 minuti, lui dai 2 ai 10. Chiaramente si parla di tempi medi.

3. Quanto dura

Il punto 2 vi ha fatto venire la depressione? Consolatevi pensando che l’orgasmo maschile è più breve del vostro, che dura dai tre ai quindici secondi.

4. L’origine

La parola orgasmo deriva dal greco orgasmòs: intimamente agitato. Vi è familiare?

5. Eiaculazione femminile

Il fenomeno non riguarda molte donne, ma alcune provano questa esperienza. Si tratta di emissione di liquido durante l’eccitazione sessuale. Secondo alcuni esperti è legato al punto G.

6. Le dimensioni non contano

Non importa quanto sia dotato il vostro uomo: che sia ben messo o formato mini, le probabilità di raggiungere l’apice del piacere non cambiano. Ma non tutte sono dell’idea.

7. Il viaggio

Solitamente il tuo orgasmo produce contrazioni muscolari derivanti dal piacere in direzione dello stomaco. Questo movimento non è casuale, ma è fatto per aiutare lo sperma a raggiungere l’ovulo. Ma durante i giorni delle mestruazioni il viaggio va in direzione opposta.

8. Quanto è bella giovinezza

Brutta notizia: col passare degli anni la durata del climax si abbassa. Quindi più s’invecchia più l’orgasmo sarà breve.

9. Sensibilità

Potrebbe non sembrare, ma anche le sue parti intime come le vostre diventano super-sensibili dopo aver raggiunto il punto di beatitudine.

10. Parte dalla testa

L’eccitazione attiva nel cervello delle donne alcuni neuroni che però nel momento in cui si raggiunge il piacere massimo si spengono. In sostanza lei per raggiungere l’orgasmo deve spegnere controllo, pensiero morale e paura. Gli uomini sono molto meno complicati in questo senso.

11. Fare finta

L’orgasmo femminile simulato è un problema molto diffuso. Le donne mentono perché hanno paura di ferire il partner o perché pensano che sia colpa loro.

12. Nel sonno

È possibile raggiungere l’orgasmo nel sonno. Esatto, mentre state dormendo. Il piacere in questo caso è generato dal vostro cervello piuttosto che da uno stimolo fisico.

13. Bruciare calorie

Un orgasmo brucia appena due, massimo tre calorie. Una miseria. Ma si può tranquillamente arrivare a 50 con i preliminari.

14. Un toccasana

L’orgasmo fa bene alla salute. Tra i benefici ci sono longevità, benefici sul sistema immunitario, riduzione di malattie legate al cancro e ai problemi di cuore.

15. Il bacio della morte

È raro ma può succedere: alcuni uomini sono morti proprio sul più bello. Ricordate il film “Week-end con il morto”, come inizia?

16. Numeri deprimenti

Un uomo su tre nella fascia di età che va dai 18 ai 59 anni soffre di eiaculazione precoce. Si tratta di un problema frustrante, per lui e per lei, ma i rimedi ci sono.

17. La mappa del piacere

Il punto G è il più famoso, individuato dal ginecologo tedesco Ernst Gräfenberg negli anni Cinquanta. Meno conosciuti il punto A, localizzato sulla parete vaginale, appena oltre il punto G, e il punto U, dietro l’uretra.

18. Segnali di sesso

Potrete fingere, ma ci sono segnali rivelatori che svelano se l’orgasmo è vero o simulato. La frequenza cardiaca è accelerata, il respiro pure, le pupille si dilatano, si verificano spasmi muscolari nelle zone basse e rossori sulla pelle.

19. Picchi gemelli

Anche se l’orgasmo femminile e quello maschile sono molto simili, le donne lo descrivono come ondate di piacere, mentre gli uomini lo considerano un singolo picco di beatitudine.

20. Troppo controllate

Le donne che non riescono a provare un orgasmo sono in genere quelle che hanno paura di perdere il controllo e fanno fatica a lasciarsi andare anche in altri campi, nono solo in quello sessuale.