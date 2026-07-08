“Fedez, come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”. La risposta del rapper stupisce

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Fedez e Chiara Ferragni

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni continua a far discutere. Anche quando il rapper sembra parlare d’altro, il tema torna inevitabilmente al centro della conversazione. È accaduto durante una puntata di Pulp Podcast, il format condotto dal cantante insieme a Mr. Marra, dove ospiti della puntata erano Paolo Ruffini e Chico Parlanti.

Proprio quest’ultimo, con grande spontaneità, ha rivolto al rapper una domanda molto diretta: “Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”. Una frase semplice, ma capace di riaprire una delle pagine più seguite e commentate della cronaca rosa italiana degli ultimi anni.

Federico Lucia non si è sottratto. Ha ascoltato, ha preso qualche istante e poi ha risposto con un tono pacato, lontano dalle polemiche e dai titoli urlati che spesso hanno accompagnato la fine del matrimonio con l’imprenditrice digitale. Del resto, anche se è in attesa di un altro figlio dalla nuova compagna Giulia Honegger, la Ferry resta una persona importante nella sua vita.

La risposta di Fedez sulla separazione da Chiara Ferragni

Fedez ha spiegato che la fine del matrimonio non è arrivata all’improvviso, ma sarebbe stata il risultato di una serie di eventi accumulati nel tempo.

“Questo è un tema che torna sovente”, ha esordito, lasciando intendere quanto l’argomento sia ancora presente nel dibattito pubblico. Ha dunque aggiunto: “Si sono inanellate una serie di cose e a un certo punto è stato necessario dividersi”. Parole misurate, che raccontano una frattura maturata lentamente, senza però entrare nei dettagli più intimi della crisi.

Il 36enne ha anche voluto precisare che non tutto ciò che è stato detto o scritto corrisponde alla verità: “Non tutte le cose che senti dire sono vere”. Una frase che sembra voler mettere un confine tra la vita privata e il racconto pubblico della separazione.

Il rapper ha ammesso di non aver approfondito tutto quello che è accaduto, spiegando che alcune vicende, secondo lui, non avevano bisogno di ulteriori chiarimenti. “Le cose che sono successe me le terrò per me”, ha dichiarato, scegliendo ancora una volta la via della riservatezza.

Chiara Ferragni una persona importante

Nonostante la fine del matrimonio, Fedez ha usato parole di affetto nei confronti di Chiara Ferragni. “L’amore va, l’amore viene”, ha detto, sottolineando però che l’imprenditrice resta una persona alla quale ha voluto davvero bene.

“È una persona che ho amato, facendo tanti errori”, ha sottolineato Federico, riconoscendo anche le proprie responsabilità all’interno della relazione. Una dichiarazione che mostra un lato più fragile e consapevole, lontano dall’immagine provocatoria che spesso lo accompagna.

“Diciamo che si sono inanellate una serie di cose e a un certo punto è stato necessario dividersi. Non è stata una scelte facile, non tutte le cose che senti dire sono vere, molte delle cose che sono successe io non le ho neanche approfondite perché non credo necessitassero di spiegazioni. Le cose che sono successe me le terrò per me, l’amore va, l’amore viene però è una persona a cui ho voluto veramente bene, è una persona che ho amato, facendo tanti errori. Rimane sempre la mamma dei miei bambini, quindi rimane una persona molto importante nella mia vita”

Il punto fermo, oggi, restano i figli Leone e Vittoria. Fedez lo ha ribadito chiaramente: Chiara Ferragni è e resterà sempre la mamma dei suoi bambini. Per questo, ha spiegato, continuerà a essere una figura centrale nella sua vita.

Una risposta che non svela tutti i retroscena, ma lascia emergere rispetto, affetto e la volontà di proteggere ciò che resta più importante: la famiglia.