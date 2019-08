Italiane impazzite per il Rusty Trombone. Cos’è e come si fa

editato in: da

Un assaggio di Kamasutra: le posizioni più piacevoli

Dopo l’articolo pubblicato prima da Cosmpolitan Usa e poi da quello nostrano sulla nuova moda sessuale, il Rusty Trombone, sembra che l’Italia, le donne italiane soprattutto, siano letteralmente impazzite.

Tutte a cercare, cliccare, guardare. Vuoi per semplice curiosità, vuoi per desidero di imparare l’esercizio o semplicemente per inorridirsi davanti a tanto azzardo, fatto sta che secondo una ricerca effettuata da Pornhub, dopo la pubblicazione dell’articolo di Cosmopolitan le ricerche di video porno legate alla pratica sono aumentate del 248% raggiungendo un picco del 329% nei giorni successivi.

E secondo Pornhub, sono le donne italiane le più interessate al Rusty Trombone: lo hanno cercato il 25% delle volte in più rispetto agli uomini.

Facciamo il punto