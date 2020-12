Tutto sul mieloma: cos’è, come riconoscerlo e affrontarlo

editato in: da

DiLei Take Care, in collaborazione con AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS, ha dedicato un appuntamento live a uno dei più comuni tumori del sangue. La scienza e la ricerca stanno proponendo modalità di controllo e cure sempre più efficaci, mirate esattamente sui difetti invisibili che portano il midollo osseo ad ammalarsi. Come si scopre, chi colpisce, come si affronta? Tutte le risposte in diretta insieme a Maria Teresa Petrucci, dirigente medico presso l’Azienda Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma e Simona Sallustio, testimonial di AIL.

Questi i temi affrontati nella diretta Facebook Live di venerdì 18 dicembre 2020 – ore 11:30

In collaborazione con GSK