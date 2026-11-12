Statine, cosa sono, come funzionano e quando usarle

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iStock Quando, perché e come ricorrere alle statine

In Italia il 21% degli uomini e il 23% delle donne è ipercolesterolemico: significa che presenta valori di grasso nel sangue superiori alla soglia raccomandata. Più di una persona su tre, però, è in una condizione considerata borderline: nella popolazione maschile si stima il 37%, mentre in quella femminile sarebbe pari al 34%, con punte maggiori nel periodo della menopausa e tra gli anziani di entrambi i sessi. Per contrastare i valori elevati di colesterolo, ad oggi, le statine costituiscono ancora uno dei principali trattamenti, anche se la ricerca sta proseguendo.

Quando colesterolo (e trigliceridi) sono troppo alti

Come riporta la Fondazione Umberto Veronesi, citando i dati del Progetto Cuore raccolti tra il 1998 e il 2002, tra i rischi maggiori connessi all’ipercolesterolemia c’è l’aterosclerosi, che “può portare nel tempo alla formazione di vere e proprie placche (o ateromi) che ostacolano il flusso sanguigno, talvolta fino anche a bloccarlo, rendendosi responsabili così di angina pectoris, infarto del miocardio (a livello cardiaco), ictus (a livello cerebrale) o claudicatio intermittens (a livello degli arti inferiori). Condizioni patologiche, quelle appena citate, che sono tutte legate proprio a livelli eccessivi di colesterolo. Dunque, date le implicazioni, la raccomandazione è di tenere sempre sotto controllo i ‘valori grassi’ del sangue”.

Come tenere sotto contro il colesterolo

Il rischio cardiovascolare, dunque, aumenta con l’innalzamento dei livelli di colesterolo. Da qui l’esigenza di tenerne i valori sotto controllo. Il primo passo è la prevenzione, strettamente legata allo stile di vita. Gli esperti raccomandano un’alimentazione a basso contenuto di grassi (soprattutto quelli saturi e quelli insaturi trans) e la riduzione nel consumo di alcool e alcolici; il controllo del peso corporeo; la pratica regolare di attività fisica; infine, ma non ultima per importanza, l’abolizione del fumo. Quando tutto ciò non basta, però, può essere utile o raccomandata una terapia farmacologica.

Le statine contro colesterolo e trigliceridi

È ancora la Fondazione Umberto Veronesi a indicare tra i farmaci contro il colesterolo proprio le statine “che riducono la produzione di colesterolo Ldl e incrementano la capacità del fegato di eliminare quello già in circolo nel sangue”. “Le statine sono un gruppo di farmaci utilizzati per abbassare i livelli di grassi nel sangue, cioè di colesterolo e trigliceridi”, conferma l’Istituto Superiore della Sanità, spiegando: “Per quanto riguarda il colesterolo, circa l’80% del colesterolo nel sangue è prodotto dall’organismo, mentre solo il 20% dipende dall’alimentazione. Le statine bloccano un enzima (idrossi-metilglutaril-coenzima A reduttasi) indispensabile per il processo di produzione del colesterolo da parte dell’organismo, riducendo così i livelli del colesterolo LDL (dall’inglese Low Density Lipoprotein, lipoproteine a bassa densità)”.

L’azione e i benefici delle statine

Come spiegano gli esperti dell’ISS, “L’assunzione di statine può ridurre del 30-40% il valore di colesterolo totale, rappresentato dalla somma di LDL e HDL (dall’inglese High Density Lipoproteins, lipoproteine ad alta densità) agendo sulla quantità del colesterolo LDL con una diminuzione anche del 50-60%, mentre i livelli del colesterolo HDL rimangono invariati o possono, addirittura, aumentare”. “Le statine hanno proprietà antinfiammatorie in grado di proteggere le pareti delle arterie, riducendo così il rischio di eventi cardiovascolari quali infarto, angina e ictus – prosegue l’ISS – L’efficacia delle statine è fuori discussione ma, spesso, sono utilizzate con eccessiva leggerezza”.

Quando ricorrere davvero alle statine

Come specificano gli esperti, infatti, le statine non devono essere assunte con superficialità e soprattutto in modo autonomo, ma devono essere prescritte da un medico. Nello specifico, sono raccomandate nelle persone che soffrono di malattie cardiovascolari o che presentano un rischio medio, o alto, di sviluppare una malattia cardiovascolare nei prossimi 10 anni, come ictus o malattia vascolare periferica (che interessa soprattutto gli arti inferiori, ossia le gambe). “Le statine non possono curare tali malattie ma possono aiutare a prevenirne la comparsa o il peggioramento”.

Come assumerle in modo efficace

Come spiega l’Istituto farmacologico Mario Negri, però, “La sintesi del colesterolo avviene di notte: per questo le statine vanno assunte la sera. Inoltre, non è sufficiente assumere solo la statina per garantire una riduzione dei livelli di colesterolo nel sangue, ma è necessario agire sinergicamente sugli stili di vita e sulle abitudini alimentari. L’aderenza alla terapia è, tuttavia, una delle principali problematiche associata all’assunzione di statine; si registra, infatti, che 4 persone su 10 non assumano le statine in modo costante”.

Quando occorre cautela: controindicazioni

“L’uso delle statine è controindicato nelle persone con gravi malattie del fegato, o nel caso in cui si sospetti un problema al fegato per il riscontro di valori alterati delle analisi del sangue. In genere, prima di prescrivere le statine, il medico valuta i risultati delle analisi del sangue per controllare lo stato di salute del fegato e indica i controlli da eseguire a distanza di tre e dodici mesi dall’inizio della terapia”, chiarisce l’ISS. Le statine sono controindicate anche durante la gravidanza e l’allattamento perché non sono disponibili dati certi sulla loro sicurezza. Occorre cautela, poi, per i possibili effetti collaterali come la miopatia (malattia dei muscoli) o la rabdomiolisi (rottura delle fibre muscolari). “In tutti questi casi sono necessari frequenti controlli per verificare la possibile insorgenza di complicazioni oppure può essere raccomandato un dosaggio più basso di statine”, conclude l’ISS.