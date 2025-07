Malattie metaboliche, come la corretta alimentazione aiuta a prevenirle

"Benessere in equilibrio" è il progetto di Nutrition & Santé per prevenire e curare le malattie metaboliche a partire dall'alimentazione

123RF Come prevenire la sindrome metabolica a tavola

Le malattie metaboliche sono in preoccupante aumento. Condizioni come sovrappeso, ipertensione, ipercolesterolemia e iperglicemia sono i campanelli d’allarme della sindrome metabolica e richiedono risposte mirate e multidisciplinari.

Un progetto per supportare la pratica clinica

È in questo contesto che Nutrition & Santé rafforza il proprio impegno con un progetto strutturato, già avviato a febbraio 2025 e che prosegue per tutto l’anno, che si rivolge in particolare a nutrizionisti, medici e altre figure coinvolte nella prevenzione e gestione della sindrome metabolica.

Con il concept “Benessere in equilibrio“, il progetto ha come obiettivo di supportare la pratica clinica quotidiana attraverso strumenti concreti, approfondimenti scientifici e prodotti alimentari ad hoc. L’azienda propone un portfolio di marchi consolidati come Pesoforma, Novosal, Lecinova e Céréal, sviluppati per rispondere in modo specifico e mirato a queste problematiche.

Il progetto è ora entrato in una nuova fase con l’invio di box informative a 500 medici selezionati, contenenti una selezione di prodotti Nutrition & Santé e materiale scientifico a supporto, tra cui uno studio clinico sul dimagrimento con pasti sostitutivi. L’iniziativa intende offrire un supporto tangibile all’attività clinica, stimolando una riflessione sull’importanza dell’alimentazione come strumento preventivo e terapeutico.

“Il nostro impegno è fornire ai professionisti un set completo di soluzioni scientificamente supportate, per affrontare con efficacia le sfide metaboliche quotidiane,” ha dichiarato Maurizio Roberti, Direttore Marketing di Nutrition & Santé Italia. “Il congresso Nutrimi è stato un’importante occasione di confronto con i nutrizionisti, per capire come possiamo essere di supporto in modo concreto”.

Con un’offerta ampia e bilanciata – dai pasti sostitutivi ai prodotti low sugar, dai sostituti del sale alle soluzioni per il controllo del colesterolo – Nutrition & Santé si conferma al fianco dei professionisti nella prevenzione attiva della sindrome metabolica, con l’obiettivo di promuovere un benessere duraturo e sostenibile nel lungo periodo.

Prevenire la sindrome metabolica a tavola

La prevenzione inizia con l’alimentazione. Da qui l’offerta di prodotti per una scelta consapevole. Troviamo così i Pasti Sostitutivi sotto il marchio Pesoforma, la cui efficacia è stata dimostrata da studi clinici: sono l’unica categoria di prodotti che possa vantare claim dimagranti approvati dall’EFSA.

Per rispondere alla necessità sempre maggiore di controllare il peso e l’apporto di zuccheri, e di aumentare l’introito proteico, c’è la linea “Low sugar high protein”, l’ultima arrivata in casa Pesoforma, una gamma di 3 pasti sostitutivi formato barretta con maltitolo anziché zucchero.

Inoltre il marchio Céréal offre una gamma di prodotti senza zuccheri o senza zuccheri aggiunti, ideali per rispondere alle esigenze di chi deve o vuole ridurre l’apporto di zuccheri nella propria alimentazione.

Per contrastare l’ipertensione c’è Novosal, un sale iposodico che tiene sotto controllo i livelli di sodio e aiuta a prevenire l’insorgenza della pressione alta. In riferimento al profilo lipidico, per tenere controllati i livelli di colesterolo nel sangue, la proposta di riferimento è Lecinova: lectina di soia o crusca d’avena e fiocchi di soia o semi decorticati di girasole ,canapa e granella di soia, da aggiungere comodamente alle preparazioni più svariate.