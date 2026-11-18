Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

123RF I rischi di ingerire la candeggina

Tra uno e tre anni. Nella metà dei casi i bambini che arrivano in ospedale dopo aver ingerito una sostanza caustica sono in questa fascia d’età. Per errore hanno bevuto un prodotto per la pulizia della casa, soprattutto candeggina, e in quasi un caso su quattro lo hanno scambiato per acqua o per una bibita, perché era stato travasato in una bottiglia o in un bicchiere di plastica.

A dirlo è una ricerca prospettica condotta in 11 centri italiani su 283 bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, visitati tra gennaio 2020 e dicembre 2024 e pubblicato sul Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.

Le ingestioni di prodotti travasati sono risultate associate alle lesioni più gravi dell’esofago. La ricerca offre anche un’indicazione utile ai medici: nei bambini che non sviluppano sintomi nelle prime 6–12 ore non sono state trovate lesioni gravi, e l’endoscopia si può quindi evitare, con l’eccezione dei più piccoli e dei bambini che non sono in grado di riferire i sintomi.

I numeri che preoccupano

Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità realizzato con sette Centri antiveleni, nel solo 2021 sono state registrate 29.127 esposizioni pericolose a prodotti chimici, il 44% delle quali in bambini sotto i 6 anni, quasi sempre in casa e per incidente, con i prodotti per la pulizia al primo posto (un caso su tre).

Un sorso di soda caustica o di candeggina concentrata può essere sufficiente a ustionare l’esofago e a provocare un restringimento tale da rendere difficoltoso il passaggio del cibo, oltre a un rischio di tumore esofageo più alto nel corso della vita.

Lo studio ha preso in esame 283 bambini: il 56% dei bambini aveva ingerito sostanze alcaline, il 30% sostanze acide e il resto prodotti come acqua ossigenata o sali di ammonio quaternario. Il 72% aveva sintomi all’ingresso e il 60% è stato ricoverato, con una degenza media di circa due giorni e mezzo.

L’endoscopia, eseguita in 143 bambini, ha mostrato lesioni esofagee profonde in 14 casi; cinque di questi bambini hanno poi sviluppato un restringimento dell’esofago (stenosi), che ha necessitato di cicli di dilatazione endoscopica.

La ricerca è stata promossa dalla Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (SIGENP), presieduta da Antonella DiamantI, ed è stata coordinata da Paolo Quitadamo dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon. Hanno partecipato l’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon (centro coordinatore), l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, l’Azienda Ospedaliera G. Martino di Messina, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze, l’Ospedale Sant’Anna di Como, l’Ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova, l’Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria, l’Ospedale Niguarda di Milano, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l’Ospedale Pediatrico San Gerardo di Monza.

Quando si rischia di più e cosa non fare

“In circa un quarto dei casi, la sostanza ingerita era stata precedentemente travasata in bottigliette o bicchieri di plastica – segnala Quitadamo-. Questa cattiva abitudine aumenta non solo il rischio di ingestione, ma è risultata anche associata allo sviluppo di lesioni esofagee più severe. Le quantità ingerite sono infatti mediamente maggiori, purtroppo, quando il bambino assume la sostanza caustica nella erronea convinzione che si tratti di acqua”.

Le lesioni più gravi sono state causate da soda caustica, idrossido di potassio, acido solforico, candeggine e ammoniaca concentrate, acetone e sali di ammonio quaternario, cioè da prodotti usati come disgorganti, detergenti per lavastoviglie, pavimenti e piscine o per la pedicure.

Gli errori che spesso fanno i genitori dopo l’incidente

Lo studio ha rilevato che è ancora frequente il tentativo dei genitori di “neutralizzare” la sostanza, facendo vomitare il bambino o facendogli assumere latte o cibo. “Sono manovre fortemente sconsigliate, perché possono peggiorare le lesioni dell’esofago facendo risalire la sostanza caustica, che lo attraversa così una seconda volta – spiega Piergiorgio Gragnaniello, tra gli autori dello studio –“.

“Ad oggi una delle armi più importanti che abbiamo è sicuramente la prevenzione – indica Sara Renzo dell’Ospedale Pediatrico Meyer IRCCS di Firenze, come coordinatrice dell’Area Endoscopia della SIGENP – la SIGENP con varie iniziative, scientifiche (come nel caso di questo articolo scientifico) e divulgative, come il flyer prodotto, diffonde il concetto della prevenzione e dei corretti comportamenti in caso di ingestione”.

Cinque consigli per i genitori

conservare i prodotti per la casa nel loro contenitore originale, con l’etichetta, che in caso di incidente fornisce ai sanitari informazioni utili; non travasare mai detersivi o sostanze tossiche in bottiglie o bicchieri che possano sembrare innocui; tenere i prodotti fuori dalla portata dei bambini, soprattutto tra uno e tre anni, quando l’istinto di portare tutto alla bocca è più forte; in caso di ingestione, non provocare il vomito e non somministrare latte o cibo; rivolgersi subito al più vicino Pronto Soccorso, portando con sé la confezione del prodotto.