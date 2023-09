Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Si moltiplicano le voci di William seduttore. Sarà per il titolo di Principe del Galles ereditato un anno fa da suo padre Carlo che in fatto di tradimenti era un maestro. Ma Kate Middleton non ha intenzione di diventare una nuova Diana e lo ha messo in chiaro quando suo marito è stato oggetto di avance fuori luogo da parte di una donna.

William e le sue presunte amanti

Prima c’è stato il gossip sulla relazione tra William e Rose Hanbury, tornato alla ribalta quando il marito di lei è stato promosso da Carlo a suo assistente costringendolo a trasferirsi con la famiglia a Buckingham Palace. Mesi fa si diceva che il Principe del Galles avesse addirittura concepito una figlia con la Marchesa messa prontamente alla porta da Kate.

Più recentemente è emersa l’indiscrezione che Will abbia perso la testa un paio di anni fa per la mamma di un compagno di George e Charlotte che di professione faceva la modella di Victoria’s Secret. In quel caso il futuro Re d’Inghilterra condivideva la sua passione con gli altri papà della scuola, ma sta di fatto che Lady Middleton ha fatto in modo che i suoi figli cambiassero istituto, caldeggiando il trasferimento della famiglia a Windsor lo scorso anno prima che la Regina Elisabetta morisse.

William, la proposta indecente

Quando non è William a correre dietro alle altre, sono loro che lo corteggiano. Insomma se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Comprensibile nella sua posizione, in molte vorrebbero una storia d’amore con un Principe e poco importa se è già sposato con tre figli e un principio di calvizie.

Le fan di William spaziano in ogni ordine di età e di stato sociale. E così al Principe è capitato di ricevere una proposta “indicente” da una signora di 96 anni. Ma l’avrebbe subito confessato a sua moglie Kate.

L’episodio risale al 2021 ma è stato di nuovo riportata all’attenzione dall’Express. William era andato in visita alla casa di riposo Queens Bay Lodge, a Edimburgo, quando erano ancora in vigore le regole di distanziamento sociale per il Covid. Qui è stato avvicinato da una delle pazienti, la signora Betty Magee, 96 anni, che per il Principe aveva una chiara ammirazione.

Betty ha quindi chiesto al futuro Re di baciarlo. William con grande delicatezza ha declinato con classe la proposta con la scusa che se lo avesse fatto, lo avrebbero sgridato perché contravveniva alle regole anti-Covid. E lei gli ha risposto candidamente: “Ti avrò dopo“.

La reazione di Kate Middleton

Però per evitare equivoci con sua moglie Kate, ha voluto raccontare l’episodio in video e alla presenza di Emma Stone ed Emma Thompson. Lady Middleton non si è scomposta nell’ascoltare la confessione del marito e si è limitata a replicare: “Questo è quello che succede quando non ci sono”.