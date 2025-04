Vittoria di Svezia ha scelto una meravigliosa jumpsuit nera con applicazioni floreali per assistere a una sfilata di moda in Nigeria. Tutti i look della Principessa

Fonte: IPA Vittoria di Svezia

Vittoria di Svezia si trova in viaggio in Nigeria per promuovere la collaborazione tra la sua patria e lo stato africano. Il viaggio ufficiale della futura Regina del paese scandinavo avrà una durata di tre giorni, che saranno caratterizzati da un’agenda ricca di appuntamenti. Dopo una prima giornata dedicata principalmente ai saluti istituzionali, visto che la Principessa ha incontrato il Vicepresidente e il Ministro degli Esteri della Nigeria, nella sua seconda e terza tappa nigeriana Vittoria di Svezia ha incontrato ben 40 aziende che hanno legami commerciali con il suo paese.

Per queste giornate piene di appuntamenti importanti, la futura Regina ha indossato dei look coloratissimi, ma sempre eleganti. Tra tutti ha spiccato una meravigliosa jumpsuit con dettagli floreali.

Vittoria di Svezia, il look da copiare

Vittoria di Svezia ha intrapreso un viaggio di stato in Nigeria e, appena, atterrata in suolo straniero, si è mostrata in pubblico con un abito con stampe floreali, ma dalla colorazione troppo chiara. In seguito, però, la futura Regina del paese scandinavo ha deciso di puntare tutto sui colori, sfoggiando capi d’abbigliamento dai toni accesi o con dettagli fantasiosi.

In particolare per prendere parte a una speciale sfilata di moda, Vittoria di Svezia ha indossato una jumpsuit nera con applicazioni floreali molto colorate. Si trattava del defilé di alcuni creatori svedesi Maxjenny e Selam Fessahaye, Emmy Kasbit e Lisa Folwaiyo dalla Nigeria.

Fonte: IPA

Proprio tra i capi delle collezioni di uno di loro, la Principessa ereditaria ha scelto l’outfit da indossare per assistere alla sfilata. La jumpsuit sfoggiata dalla futura Regina era di colore nero, con lo scollo al cuore, le bretelle larghe ed era completamente decorata da fiori di diversi colori: blu, giallo, viola e rosso, collegati da dei rametti verdi.

Il capo d’abbigliamento di Vittoria di Svezia era stato confezionato da Selam Fessahaye, era accompagnato da un paio di scarpe nere con il tacco alto, un braccialetto e un paio d’orecchini nello stesso colore.

Vittoria di Svezia punta sul colore nel look

Vittoria di Svezia ha scelto degli outfit caratterizzati dal colore per la sua visita di Stato in Nigeria. Dopo il vestito rosa chiaro con stampe floreali, infatti, la Principessa scandinava ha indossato un altro abito a fiori per il ricevimento all’ambasciata della Nigeria. Il capo d’abbigliamento era verde chiaro, in seta e con il taglio sotto il seno. Anche questo capo d’abbigliamento era decorato da fiori gialli, rosa e arancio. La futura Regina di Svezia ha accompagnato l’outfit con un paio di scarpe col tacco rosa e dei sorprendenti orecchini a forma di fiore in madreperla.

Fonte: IPA

Nei giorni successivi la Principessa Vittoria ha indossato anche un completo rosa scuro, composto da pantalone, blusa e giacca, dallo stile leggermente over, abbinato a una borsa a portafoglio nera, completamente ricoperta da perline di diversi colori. In seguito la futura Regina ha sfoggiato un altro coordinato, composto da pantalone e giacca, in una leggera stoffa beije con stampe verdi.

Fonte: IPA

Per l’ultimo appuntamento in Nigeria, Vittoria di Svezia ha indossato nuovamente un abito con stampe floreali di colore azzurro, con gonna ampia, mezze maniche e decori marroni e verdi.