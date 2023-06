William e Kate Middleton disobbediscono al Re e si rifiutano di traslocare

Ancora problemi nella famiglia reale inglese. Questa volta non c’entrano i ribelli Harry e Meghan bensì William e Kate Middleton. Stando a quanto fa sapere la stampa d’Oltremanica, il Principe e la Principessa del Galles avrebbero rifiutato l’ultima richiesta di Re Carlo III. Il figlio della defunta e amata Regina Elisabetta avrebbe chiesto al suo primogenito e alla nuora di lasciare Adelaide Cottage, dove la coppia vive da un anno, per traslocare al Royal Lodge. Qui alloggia il Principe Andrea, che ha perso ogni titolo reale dopo lo scandalo sessuale che ha travolto e cambiato per sempre la sua esistenza.

Adelaide Cottage non è molto grande per la famiglia di William e Kate Middleton, genitori di George, nove anni, Charlotte, otto, e Louis, cinque. Secondo fonti consultate da Page Six, però, la coppia sarebbe “estremamente felice” nella loro attuale casa (che ha solo quattro camere da letto) e per nulla intenzionata a spostarsi altrove. La Middleton e il marito vorrebbero rimanere qui per offrire ai loro tre figli un’educazione e una vita il più normale possibile.

Una scelta che garantisce di fatto ulteriori grattacapi per Re Carlo III. Quest’ultimo sperava di vedere William e Kate a Royal Lodge in modo da sfrattare il fratello Andrea, che condivide la proprietà con l’ex moglie Sarah Ferguson (i due hanno divorziato nel 1996 ma continuano a vivere insieme). Il terzogenito di Elisabetta e Filippo, da quando non ha più titoli reali, non può permettersi di mantenere un certo tenore di vita e soprattutto di risiedere in una struttura con oltre trenta stanze.

Nel contesto del piano di ridimensionamento della monarchia, Re Carlo ha così proposto al fratello minore di trasferirsi a Frogmore Cottage, l’ex casa del Principe Harry e di Meghan Markle. Un’abitazione decisamente più modesta e perfetta per il Principe Andrea. Tra l’altro la coppia, che ora vive in America, non ha preso bene lo sfratto.

La storia dell’Adelaide Cottage dove vivono William e Kate

Costruito nel 1831 come dimora estiva dell’omonima Regina, l’Adelaide Cottage dove vivono il Principe William e Kate Middleton oggi è stato inaugurato ufficialmente il 13 agosto dello stesso anno, data del compleanno dell’allora sovrana d’Inghilterra. Al tempo era una residenza più modesta rispetto a come appare tuttora. Disponeva solo di due stanze principali, a cui si aggiungevano le sale private destinate ad Adelaide e ai suoi paggi. La piccola villa a un passo dal Castello di Windsor venne edificata sfruttando materiali di recupero provenienti dalla Royal Lodge.

L’aspetto originario dell’Adelaide Cottage ha subito alcune modifiche nel corso dei secoli. I lavori non ne hanno stravolto le caratteristiche principali: attualmente è il frutto di una ristrutturazione non invasiva avvenuta nel 2015. Negli spazi interni, ad esempio, è rimasto il soffitto a cassettoni decorato con la raffigurazione di delfini dorati ed elementi in corda. È stato poi rimodernato l’antico camino, in marmo greco-egiziano. Negli ambienti outdoor, invece, sono stati inseriti ben sette punti di accesso recintati che collegano la residenza al poco distante Castello di Windsor attraverso una strada da percorrere a piedi.