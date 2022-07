Camilla compie 75 anni da futura Regina: gli auguri della Famiglia Reale e le foto di Kate

La Duchessa di Cornovaglia, Camilla, ha compiuto 75 anni da futura Regina. Un tempo, era la donna più odiata d’Inghilterra. Oggi, si è in parte riscattata proprio grazie alla sua personalità: una donna che non ha mai smesso di amare il Principe Carlo, e che ha scelto di non usare mai il titolo di Principessa del Galles, per onorare la memoria di Lady Diana. Dalle foto di Kate Middleton per il suo compleanno agli auguri della Famiglia Reale, celebriamo il ritratto di una donna che ha lottato per l’amore da tutta la sua vita.

Camilla, i 75 anni della Duchessa di Cornovaglia

Per questo giorno speciale, Camilla ha deciso di trascorrere il suo compleanno con una piccola cena in famiglia nella tenuta di Highgrove del Principe Carlo a Tetbury nel Gloucestershire. Una festa formale, ma anche e soprattutto un’occasione per stare insieme ai suoi cari. D’altronde, per la futura Regina Consorte la famiglia è ciò che conta di più.

“È mio sincero desiderio che, quando il momento verrà, Camilla sia riconosciuta come Regina Consorte”, così la Regina Elisabetta si è espressa sul futuro della Duchessa di Cornovaglia nel 2022. E Camilla ha rilasciato la sua prima intervista al Daily Mail, spendendo parole splendide per questo enorme impegno. “Mi sono sentita molto lusingata dalle parole di Sua Maestà. Ho solo cercato di servire al meglio il Paese“.

Dal matrimonio con Carlo nel 2005, di tempo ne è passato: i suoi impegni ufficiali sono tantissimi, quasi 150 all’anno. Ma Camilla è anche in grado di vagliare le proposte e le opzioni. “Sostengo solo le cause in cui credo davvero, perché non sono capace di fingere. Accetto quindi i patronati di charity che fanno cose in cui mi riconosco”.

Gli auguri della Famiglia Reale

Nel corso dell’intervista concessa al Daily Mail, Camilla ha definito il Principe Carlo come la sua roccia: “Continueremo a fare squadra anche in futuro. Per me è fondamentale il suo aiuto, sentire la sua guida”. Naturalmente, la Famiglia Reale al gran completo ha voluto augurare un buon compleanno a Camilla. Dal profilo ufficiale della Regina Elisabetta su Instagram, che ha condiviso una foto di Chris Jackson, fino ai Duchi di Cambridge, tutti si sono riuniti per celebrare la Duchessa.

Anche il profilo Instagram di Clarence House ha dedicato un post alla Duchessa, ringraziando tutti per gli auguri e i messaggi di affetto ricevuti. Segno che Camilla ha saputo davvero riscattarsi e, alla fine, conquistare il cuore del popolo che un giorno la seguirà come Regina Consorte.

Le foto a Camilla di Kate Middleton

Kate Middleton, lo sappiamo bene, è un po’ la fotografa della Famiglia Reale. La sua passione per la fotografia le ha permesso di scattare delle foto indimenticabili, tra cui l’immagine destinata a Town and Country, in cui la star è stata Camilla, con la “firma” della Duchessa di Cambridge.

Ed è proprio con l’immagine iconica della Duchessa di Cornovaglia che Kate e William le hanno fatto i loro migliori auguri. Uno scatto che ci rimanda la personalità di Camilla, così come l’abbiamo sempre conosciuta: grande appassionata della vita all’aria aperta, come il Principe Carlo, del resto.