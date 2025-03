Tatiana Blatnik, la prima moglie di Nikolaos di Grecia

Fonte: IPA Tatiana Blatnik, Principessa di Grecia

Tatiana Blatnik ha vissuto per un periodo una vita da favola, passando dal mondo della moda a quello della nobiltà europea, fino a diventare un’icona di eleganza e filantropia in Grecia. La sua storia con il Principe Nikolaos di Grecia e Danimarca, figlio dell’ultimo Re degli Elleni, Costantino II, è stata protagonista della cronaca rosa per oltre due decenni. Dopo quattordici anni di matrimonio, la loro separazione, però, ha segnato la fine di un capitolo, una fiaba senza lieto fine.

Gli studi internazionali e il lavoro nella moda

“Sono nata da madre tedesca, cresciuta in Spagna, e da padre sloveno. Sono nata in Venezuela, cresciuta in Svizzera e poi negli Stati Uniti, e mi sono trasferita a Londra… E ora vivo in Grecia, un posto dove mi sento così a casa, circondata da una lingua e una cultura che non sono completamente mie, ma sento che dovrebbero esserlo”, nel testo di questo post pubblicato su Instagram è la stessa Tatiana che riassume la sua vita vissuta in giro per il mondo.

Tatiana Ellinka Blatnik è nata a Caracas, in Venezuela, nel 1980. Figlia di Ladislav Vladimir Blatnik, un uomo d’affari sloveno, e di Marie Blanche Bierlein, una nobildonna tedesca discendente diretta di Guglielmo II, elettore d’Assia, Tatiana ha trascorso la sua infanzia in un ambiente internazionale. Dopo la morte prematura del padre, quando aveva solo sette anni, è stata cresciuta dalla madre e dal compagno di quest’ultima, Attilio Brillembourg, in Svizzera.

Ha frequentato l’Aiglon College, una prestigiosa scuola privata svizzera fondata nel 1949 da un ex insegnante della Gordonstoun School – la scuola del Principe Filippo e di Re Carlo III – nella quale ha ricevuto un’educazione rigorosa e multiculturale. Successivamente, ha proseguito gli studi alla Georgetown University di Washington, laureandosi in sociologia nel 2003.

Dopo la laurea, Tatiana ha lavorato a Londra per la stilista Diane von Fürstenberg. In qualità di responsabile delle relazioni esterne e organizzatrice di eventi, ha avuto modo di conoscere l’ambiente glamour della moda internazionale riuscendo a costruire una solida rete di contatti.

L’incontro con il Principe

Nei primi anni Duemila, Tatiana ha incontrato il Principe Nikolaos di Grecia e Danimarca durante una vacanza sulla neve in Svizzera. Nikolaos è il terzo figlio dell’ex Re Costantino II e della Regina Anna Maria di Grecia. La loro relazione è sbocciata rapidamente, consolidandosi negli anni fino a diventare una delle coppie più ammirate della nobiltà europea.

Nikolaos ha portato Tatiana in Grecia per la prima volta nel 2004, in occasione delle Olimpiadi, come ha raccontato lei: “Venire qui è stato davvero emozionante, travolgente, perché Nikolaos era così attaccato all’idea della Grecia e non ne aveva mai abbastanza. Una notte, ero esausta e volevo andare a letto, ma lui mi ha supplicato, ‘No, per favore, devo guardare ogni tramonto e ogni alba. Ho desiderato questo per tutta la vita.'”

Dopo oltre otto anni insieme, il 28 dicembre 2009 la famiglia reale greca ha annunciato ufficialmente il fidanzamento della coppia.

Il matrimonio nell’isola di Spetses

L’anno successivo, il 25 agosto 2010, Tatiana e Nikolaos si sono sposati sull’esclusiva isola greca di Spetses. La cerimonia si è celebrata nella Chiesa di San Nicola, alla presenza di numerosi membri delle famiglie reali europee, tra cui l’allora Principe ereditario Frederik di Danimarca con la moglie Mary, Felipe e Letizia insieme alla Regina Sofia di Spagna, sorella di Costantino II.

Per l’occasione, Tatiana ha scelto un abito firmato dallo stilista venezuelano Ángel Sánchez abbinato alla tiara Antique Corsage, prestata dalla casa reale greca. Le nozze sono state un evento simbolico, segnando il ritorno della famiglia reale in Grecia dopo decenni di esilio. Infatti è stato il primo matrimonio reale celebrato in Grecia dopo quello del Principe Michele nel 1965.

Parlando del matrimonio tra Tatiana e Nikolaos un magazine ha descritto il ricevimento come “Mamma Mia, con aristocratici”, facendo riferimento al celebre musical. “Non mi sento una principessa”, ha detto Tatiana al magazine Vogue poco dopo il suo matrimonio, “Non ho la sensazione di aver sposato un principe, con un titolo. Be’, in realtà sì, è il mio principe, ma niente di più”.

I Principi di Grecia

Alcuni anni dopo, Tatiana e Nikolaos hanno deciso di andare a vivere in Grecia, ad Atene, integrandosi pienamente nella società e nella cultura greca, come ha raccontato la Principessa: “Vivo una vita molto semplice qui. Lavoro, vado al supermercato, cucino, porto a spasso il mio cane e il popolo greco mi ha accolto come farebbe con chiunque altro. C’è una parola qui, philoxenia, amore per gli estranei, e l’ho sentito davvero molto forte”.

Nonostante la monarchia sia stata abolita in Grecia nel 1974, la coppia ha sempre ricevuto grande affetto dalla popolazione.

Tatiana si è dedicata con grande passione a iniziative filantropiche, in particolare nei settori della salute mentale e del benessere. Ha inoltre fondato la piattaforma Breathe Hellas, un progetto volto a promuovere il benessere mentale attraverso la condivisione di esperienze e attività di mindfulness.

Nel 2016 ha pubblicato il libro di cucina A Taste of Greece, scritto insieme a Diana Farr Louis, una raccolta di ricette tradizionali greche accompagnate da storie culturali. I proventi sono stati destinati a cause benefiche, per supportare la comunità locale.

La fine di una fiaba

Dopo quattordici anni di matrimonio, nell’aprile 2024 Tatiana e Nikolaos hanno annunciato la loro separazione con un comunicato congiunto, sottolineando il rispetto e l’affetto reciproco che continuano a nutrire l’uno per l’altra. La notizia ha sorpreso molti, visto che solo due mesi prima erano stati visti a braccetto fuori dalla Cappella di San Giorgio a Windsor per la cerimonia in ricordo di Re Costantino, morto l’anno prima a causa di un ictus.

Nel febbraio 2025, Nikolaos, ha nuovamente sorpreso tutti, sposando Chrysí Vardinogiánni, figlia dell’armatore Yiorgos Vardinogiánnis, in una cerimonia privata ad Atene. La sposa ha indossato la stessa tiara che aveva Tatiana il giorno delle nozze.

La nuova vita di Tatiana

Un mese dopo la separazione, la Principessa ha dovuto affrontare un altro dolore: il fratellastro Attilio Brillembourg è scomparso a Malibu senza lasciare traccia. Ad oggi non ci sono novità e l’uomo risulta ancora scomparso.

In un’intervista rilasciata a BHMagazino lo scorso ottobre, Tatiana ha parlato della “valanga di cambiamenti avvenuta sotto gli occhi di tutti”. Riassumendo il 2024, la Principessa ha affermato: “Il 2024 è stato un anno davvero difficile per me, un anno di transizione, pieno di momenti di incertezza e dolore”. Aggiungendo:” Tutto è accaduto nello stesso momento”.

Nonostante il divorzio, Tatiana ha mantenuto il titolo di principessa e ha scelto di restare in Grecia, continuando a dedicarsi ai suoi progetti sociali e culturali.