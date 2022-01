Sofia di Svezia, il nuovo taglio di capelli con frangia fa invidia a Kate Middleton

Kate Middleton e Sofia di Svezia: stili a confronto

Sofia di Svezia ha debuttato con un nuovo look eccezionale per il primo evento pubblico del 2022. Il suo nuovo taglio di capelli con frangia importante è magnifico e susciterà grande invidia in Kate Middleton che adora quella pettinatura ma a lei sta malissimo.

Sofia di Svezia, moglie del Principe cadetto Carlo Filippo, considerato un sex symbol dal sangue blu, ha assistito col marito allo spettacolo Celebrate Democracy a Stoccolma. La coppia ha sostituito la Principessa ereditaria Victoria e il Principe Daniel che non hanno potuto presenziare all’evento perché positivi al Covid. La stessa Sofia fu contagiata lo scorso anno mentre era incinta, dopo aver fatto del volontariato in ospedale.

Sofia di Svezia, il nuovo look è un incanto

In ogni caso, la coppia cadetta non ha fatto sentire la mancanza della pur sempre elegante Victoria. E il merito è tutto di Sofia che ha incantato con un nuovo look e un abito sofisticato, da vera lady.

Sofia si è presentata con un abito a trapezio, in broccato color prugna, a girocollo, vita alta e maniche a trequarti del brand Dorothee Schumacher, specializzato in modelli classici, bon ton e di estrema femminilità. La Principessa, 37enne, lo ha abbinato a delle preziose Manolo Blahnik in raso fucsia con l’iconica fibbia di cristalli e alla mini clutch di pelle intrecciata, firmata Bottega Veneta che come l’abito ha fatto il suo ingresso nel guardaroba della moglie di Carlo Filippo.

Per quanto riguarda i gioielli, Sofia ha puntato tutto sugli orecchini. La Principessa ha sfoggiato un paio di pendenti impegnativi, in oro giallo con rubini e perle che formano un rombo, creati da Raven. Esaltati dalla nuova pettinatura sfoggia da Sofia, la quale durante le vacanze di Natale ha pensato di rifarsi il look tagliandosi la frangia.

Sofia di Svezia con la frangia

La Principessa ha quindi sfoggiato una frangia lunga, folta e bombata, messa in evidenza anche dalla scelta di raccogliere in capelli in una coda di cavallo, probabilmente ispirandosi alla acconciatura iconica di Letizia di Spagna. Il risultato ottenuto è semplicemente splendido. Il nuovo taglio dà un’immagine ancora più raffinata di Sofia, ma allo stesso tempo le dà carattere e freschezza.

Sofia di Svezia, l’invidia di Kate Middleton

Anche Kate Middleton aveva provato anni fa a rinnovarsi con la frangia ma per ben due volte da quando è a Corte l’effetto è stato disastroso. Alla Duchessa di Cambridge proprio non dona, forse perché ha una rosa che la scompone e rovina il volume della sua capigliatura. Al contrario, Sofia di Svezia sembra aver trovato la sua pettinatura ideale, consacrandola tra le Principesse più sofisticate.

Sofia di Svezia, il confronto con Meghan Markle

Riscatta così le sue origini borghesi e il suo passato da showgirl che non le hanno comunque impedito di convolare a nozze col figlio del Re Carlo XVI. L’analogia con Meghan Markle è subito evidente. Entrambe si sono distinte nel mondo dello spettacolo prima di sposare un Principe cadetto ed entrare a Corte.

Ma il destino delle due è stato molto diverso. Sofia si è perfettamente integrata a Palazzo. Lei e Carlo Filippo vivono felici coi loro tre bambini, conducendo un’esistenza tranquilla che li vede presenti a tutti gli eventi importanti del Regno. Meg ha voluto fare di testa sua e alla fine ha dovuto fare armi e bagagli e tornarsene in America con Harry e prole, scatenando una faida nella Royal Family che ha alimentato cattiverie e pettegolezzi.