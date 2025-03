Re Felipe e Gwyneth Paltrow, la storia d’amore dimenticata

Fonte: IPA Re Felipe e Gwyneth Paltrow

Reali e star di Hollywood: un binomio che ha fatto sognare in passato con Grace Kelly e il Principe Ranieri di Monaco e più recentemente con Harry e Meghan Markle, senza dimenticare la breve e chiacchierata avventura della Principessa Stephanie di Monaco con l’attore americano Rob Lowe. Non tutti sanno, però, che c’è stata un’altra coppia che ha fatto fantasticare i più romantici nei primi anni Duemila, quella composta dall’allora Principe, oggi Re, Felipe e Gwyneth Paltrow.

La storia tra Re Felipe e Gwyneth Paltrow

Prima di sposare Letizia di Spagna, Re Felipe ebbe una breve liaison con Gwyneth Paltrow. Come ricordano i media spagnoli, che ora hanno deciso di portare a galla questo vecchio affaire, tutto accadde nell’estate del 2002: il primo incontro avvenne sull’Isola di Maiorca.

Da sempre l’allora Principe delle Asturie trascorre lì le sue vacanze estive e quell’anno Gwyneth giunse su invito della sua amica Rosario Nadal. All’epoca la modella era ancora sposata con Kiryl di Bulgaria, cugino di Felipe. In questo contesto esclusivo, circondati dal mare e da paesaggi idilliaci, nacque immediatamente un legame tra Felipe e Gwyneth.

A quel tempo, il figlio del Re Juan Carlos aveva già avuto la sua relazione importante, quella con Isabel Sartorius, durata un paio d’anni. Durante il soggiorno americano di Felipe, che, con il cugino Pavlos di Grecia, studiava Relazioni Internazionali all’Università di Georgetown, a Washington, il Re ebbe invece un flirt con Gigi Howard.

Dal 1996 al 2001 Felipe amò la modella norvegese Eva Sannum che però mal sopportava certa invadenza da parte di giornalisti e sudditi. Gwyneth Paltrow aveva frequentato – prima dell’incontro con il Principe – Brad Pitt e Ben Affleck.

Nonostante la provenienza da mondi diversi, l’attrice e Felipe condividevano interessi e ammirazione reciproca. La Paltrow, che parla fluentemente spagnolo grazie a un’esperienza di scambio culturale a Talavera de la Reina fatta durante la sua adolescenza, mostrò fin da subito un vivo interesse per la cultura e le tradizioni spagnole, cosa che affascinò il Principe.

Le uscite della coppia, tra cene galanti e giornate a bordo di un esclusivo yacht, cominciarono a far mormorare. Secondo fonti vicine all’attrice, Gwyneth rimase immediatamente affascinata da Felipe, sia per la sua avvenenza fisica, sia per la sua posizione di erede al trono.

Per lei, il Principe rappresentava una figura sofisticata e unica, che si discostava dai canoni hollywoodiani a cui era abituata. Tuttavia, la Paltrow cominciò a rendersi conto che il mondo di Felipe portava con sé un peso che non era disposta a condividere.

Perché Re Felipe e Gwyneth Paltrow si sono lasciati

E poi, dunque, cosa è successo? “È scappata”, dichiarò un insider in seguito alla rottura. Dopo un’estate d’amore e passione Gwyneth Paltrow preferì prendere le distanze da Felipe. Pare che rimase colpita (in negativo) dalla rigidità della famiglia reale spagnola.

Gwyneth, da sempre nota per prendere decisioni basate sull’istinto, scelse di porre fine alla relazione piuttosto che ritrovarsi intrappolata in un ambiente in cui, molto probabilmente, non si sentiva completamente a suo agio.

“Era troppo indipendente e libera per il mondo reale”, disse qualcuno. Insomma, la Paltrow preferì una vita da commoner a quella di regina. E velocemente la sua vita cambiò, così come quella di Felipe.

Ad ottobre dello stesso anno l’attrice iniziò ad uscire con il musicista Chris Martin, leader dei Codplay. L’anno seguente i due si sposarono in gran segreto in un hotel di Santa Barbara e dalla loro unione, giunta al termine nel 2014, sono nati due figli. Oggi Gwyneth è sposata con il produttore Brad Falchuk.

Anche Re Felipe convolò a nozze: nel 2004, con la giornalista asturiana Letizia Ortiz, conosciuta nell’autunno 2002. Insieme hanno avuto due figlie: la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia.