Fonte: IPA Re Carlo

Re Carlo non perde il buonumore. Neanche ora che la sua salute vacilla e che sta affrontando le cure dopo la diagnosi di tumore ricevuta all’inizio del 2024. Il Sovrano sta rispondendo bene ai trattamenti, tanto da riprendere la vita pubblica con regolarità. Il periodo di riposo non è ancora finito e, come Kate Middleton, sta vivendo questi mesi duri con grande coraggio. E no, non ha tempo per ascoltare le voci che arrivano da oltreoceano e che, ancora una volta, gettano ombre sulla condotta della Famiglia Reale. Harry e Meghan hanno parlato di nuovo, a pochi giorni dall’uscita della biografia della Principessa del Galles, ma da Londra non sono ancora arrivate repliche.

Re Carlo si rifugia in Scozia dopo l’intervista di Harry e Meghan

Il Sovrano d’Inghilterra non manca mai ai suoi doveri. E così, dopo che ha preso parte ai Mey Highland Games, presidiato storicamente dalla Regina Madre fino alla sua scomparsa nel 2002, si è rifugiato in Scozia al Castello di Mey. Non è ancora tempo per Balmoral, che raggiungerà presto insieme alla Regina Camilla e al resto della Famiglia, ma è il momento giusto per trovare sollievo in una delle residenze del cuore dei Reali e che fu acquistata proprio da sua nonna negli anni ’50. La residenza veniva utilizzata proprio da Elisabetta per le vacanze estive (qui trascorreva almeno tre settimane ad agosto) e autunnali.

Un rifugio perfetto per il Re, ereditato nel 2002, che indirettamente si è sentito dare nuovamente contro da suo figlio Harry e da Meghan Markle, e che ha raggiunto dopo il suo ultimo impegno pubblico prima della pausa estiva. Pochi giorni prima di raggiungere Balmoral, dove si è spenta la Regina Elisabetta a settembre 2022, e dove avrebbe voluto accogliere suo figlio prima che Camilla si mettesse di traverso.

Perché Harry potrebbe tornare a Londra

“Il modo in cui stanno usando una clip di un’intervista che ha fatto così tanto male alla famiglia reale. Se vuoi una relazione di qualsiasi tipo e rilasci interviste di questo tipo che evocano ricordi che senza dubbio danneggeranno l’istituzione, chiaramente non la otterrai. Non sembra che nessuno dei due voglia colmare quel divario o riparare quella frattura”, ha detto l’esperto Reale Richard Fitzwilliams parlando dell’intervista di Harry e Meghan a Sunday Morning di CBS, nella quale hanno parlato del lancio del loro prossimo progetto, The Parents Network, con il quale intendono affrontare la questione della sicurezza dei bambini esposti online.

L’intervista è stata l’ennesima occasione per esprimere i loro dissapori nei confronti della Famiglia Reale che non nominano mai, ma con la quale la rottura sembra ormai definitiva. Si parla però di Lady Diana: “Ci sono prove che suggeriscono che [mia madre] sia stata hackerata a metà degli anni ’90, probabilmente una delle prime persone a essere hackerate. E tuttavia, ancora oggi, la stampa scandalistica si diverte molto a dipingerla come paranoica. Ma non era paranoica”. Affermazioni che avrebbero fatto infuriare William, il quale non gradirebbe sentir parlare ancora di questo argomento.

Pare che Harry voglia tornare presto a Londra per assistere al funerale dello zio ma che non sia proprio gradito da tutti. Il Duca di Sussex avrebbe infatti contattato sua zia, Lady Jane Fellowes, in seguito alla morte di suo marito. Secondo US Weekly avrebbe anche parlato con il fratello di Lady Diana, Charles Spencer, e il suo ritorno in Inghilterra potrebbe determinare un nuovo faccia a faccia tra i due fratelli. Difficile da prevedere, visti i rapporti tesi tre di due, ma il suo ritorno in Città pare che sia subordinato a una serie di restrizioni tra cui quella di “non creare troppi drammi”.