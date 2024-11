Re Carlo, la più grande rinuncia che lo fa soffrire proprio sotto le feste

Fonte: Getty Images Re Carlo

Re Carlo è stato costretto a rinunciare a una cosa che ama moltissimo di cui sentirà la mancanza anche e soprattutto durante le feste natalizie. E questo a causa del cancro che lo ha colpito lo scorso febbraio. A fare questa rivelazione è Tom Parker Bowles, il figlio di Camilla.

Re Carlo cambia la dieta a causa del cancro

In pratica, Re Carlo è stato obbligato a limitare il consumo di carne rossa, anche se ne va ghiotto. Ha deciso di seguire il consiglio dei medici dopo che gli è stato diagnosticato il tumore. Pare che il Sovrano amasse particolarmente bistecche e arrosti, ma purtroppo ha dovuto fare questo sacrificio per la sua salute.

Tom Parker Bowles ha dato questo importante aggiornamento sulle condizioni di salute del Sovrano che resta comunque un grande sostenitore della carne britannica, ma lui adesso non può più essere un entusiasta consumatore.

Sicuramente, questa rinuncia gli peserà particolarmente a Natale e in generale durante le feste, perché dovrà evitare certi manicaretti o comunque dovrà limitarsi parecchio a tavola.

Re Carlo, le rivelazioni del figlio di Camilla

In un’intervista Tom Parker Bowles ha dichiarato a proposito della salute di Carlo: “Il Re sta riconsiderando cosa e quando mangia” dopo “ciò che ha attraversato di recente”. Aggiungendo: “Non sono un nutrizionista, ma so che il cibo fa parte della “medicina” del corpo. Sa quando sta assumendo le cose giuste”.

Camilla, per sostenere il marito in questa scelta e aiutarlo nella dieta, ha deciso anche lei di limitare il consumo di carne, sostituendola con altri alimenti, come pesce e proteine vegetali.

In realtà, Carlo è sempre stato molto attento al cibo. Stando a chi lo conosce bene, non è una persona particolarmente golosa e ci tiene che gli alimenti che arrivano sulla sua tavola siano prodotti nel rispetto dell’ambiente. Infatti, frutta e ortaggi provengono dalle sue fattorie. In questo contesto, si trova il suo sostegno per i prodotti locali, carne compresa. I suoi allevamenti di bovini e ovini sono controllati e gli animali trattati e foraggiati con cura.

Tom Parker Bowles ha aggiunto di aver fatto questa rivelazione sulla dieta del Re, perché è certo che Carlo voglia essere un esempio per i suoi sudditi. Così, la sua limitazione nel consumo della carne rossa potrebbe creare maggiore consapevolezza nelle persone sugli eventuali rischi che possono esserci quando si esagera con salsicce, hamburger e wurstel.

Re Carlo, il drink irrinunciabile

Comunque, se il Sovrano ha quasi eliminato la carne rossa dalla sua alimentazione, c’è una cosa cui probabilmente non rinuncerà mai, il suo drink. E non si tratta del tè. Re Carlo adora bene un Martini prima di cena.