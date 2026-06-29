Re Carlo, l’appello a Harry e Meghan Markle (rimasto inascoltato)

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IPA Meghan Markle

Le tensioni nella famiglia reale, con Harry e Meghan Markle sempre più distanti, non sembrano destinate a placarsi. E se il viaggio del secondogenito di Diana in Inghilterra sarebbe già a rischio, i duchi di Sussex avrebbero deciso di ignorare totalmente la richiesta accorata di Carlo.

L’appello di Re Carlo a Harry

Ormai da tempo la Royal Family non è più unita e i duchi di Sussex non sembrano intenzionati a risanare i rapporti con William, Kate Middleton e il resto della famiglia. Nonostante ciò Re Carlo nutrirebbe ancora la speranza di poter rivedere i figli insieme felici e sorridenti, ma soprattutto di poter trascorrere del tempo con i suoi nipoti che vivono negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Express Uk, Carlo avrebbe rivolto un appello a Harry, chiedendogli di fare pace con William. Che i rapporti fra i due fratelli non siano idilliaci è chiaro da tempo. Fra William e Harry ci sarebbero stati diversi scontri, anche fisici, che avrebbero portato ad un allontanamento.

Anche i rapporti fra Kate Middleton e Meghan Markle non sarebbero buoni e la frattura fra le due sarebbe nata sin dalle nozze dei Sussex. Una situazione familiare complicata, di fronte a cui Re Carlo sarebbe sempre più triste e amareggiato.

“Per favore, ragazzi. Non rendete i miei ultimi anni un inferno”, avrebbe chiesto, ma il suo appello accorato non avrebbe ricevuto alcun riscontro. Meghan e Harry, d’altronde, non sembrano intenzionati a tornare sui loro passi e la situazione potrebbe non cambiare nemmeno durante il loro viaggio in Inghilterra.

Il viaggio a Londra di Meghan Markle e Harry già a rischio

A Luglio infatti i Sussex dovrebbero arrivare a Londra con i figli, ma il viaggio sarebbe già in forse per diversi motivi e avrebbe creato non poche tensioni. A mettere in dubbio la partenza di Harry e Meghan Markle verso il Regno Unito sarebbe la richiesta, respinta, di ottenere da parte della polizia una protezione.

La coppia dunque dovrebbe arrivare a Londra, dopo ben quattro anni, ma senza alcuna protezione. Una questione che avrebbe fatto arrabbiare moltissimo Harry. “Lui è profondamente addolorato”, ha spiegato una fonte, secondo cui il figlio di Diana avrebbe intenzione di “riappacificarsi” con Re Carlo.

Non solo, a Harry e Meghan sarebbe stato anche chiesto di rispettare alcune regole che avrebbero infastidito entrambi.

“Se Harry vuole costruire dei ponti dovrà seguire delle regole – ha raccontato un insider di Buckingham Palace -. Dovrà dimostrare di essere la nuova versione di sé stesso. In America possono prendere i soldi, nel Regno Unito categoricamente no”.

Ciò significa che non potranno rilasciare interviste se non concordate prima con la Famiglia Reale e non potranno fare post sui social. Delle regole piuttosto rigide dietro cui si celerebbe, sembra, anche il volere di William di mantenere una linea dura nei confronti del fratello.

D’altronde quando i Sussex scelsero di lasciare la Gran Bretagna ben sei anni fa, la stessa Elisabetta II fu chiara sull’impossibilità di conservare i privilegi reali, tenendo, a tutti gli effetti “un piede mezzo dentro e uno mezzo fuori”, come ha specificato una fonte.