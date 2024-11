Re Carlo, la Famiglia Reale si allarga. L’annuncio più dolce dopo il lutto

Fonte: Getty Images Camilla e Carlo

La Regina Camilla ha perso nei giorni scorsi la sua tenera cagnolina Beth, ma Re Carlo annuncia che presto la famiglia si allargherà, perché arriverà un nuovo cucciolo ad allietarli.

Il lutto di Camilla per Beth

La scorsa settimana Carlo e Camilla hanno annunciato con un post sul loro profilo Instagram la morte dell’adorata Beth, la Jack Russell della Regina. La cagnolina aveva un tumore incurabile e per questo si è deciso di porre fine alle sue sofferenze. La morte della compagna pelosetta ha rattristato moltissimo la Sovrana.

Per altro, il periodo non è dei più sereni per Camilla che dopo aver supportato suo marito Carlo nei mesi scorsi durante la cura contro il cancro, ha contratto lei stessa un’infezione al torace dopo il viaggio in Australia. La Regina sembrava essersi ripresa ma poi ha avuto una ricaduta che le ha impedito di partecipare al Royal Variety Performance.

Re Carlo, il lieto annuncio

Proprio alla serata di gala, Re Carlo ha condiviso una splendida notizia coi presentatori Amanda Holden e Alan Carr, rivelando che lui e Camilla hanno intenzione di prendere un nuovo cucciolo.

La rivelazione è avvenuta mentre la Holden faceva le condoglianze al Re, da trasmettere a Camilla, per la morte di Beth, rivelando di avere un legame speciale con la cagnolina, adottata dalla Battersea Dogs and Cats Home nel 2011. Infatti, se Camilla è la patrona dell’organizzazione, la Holden è un’ambasciatrice.

“Mi sono sentita così vicino a lei, quando è successo”, ha detto la presentatrice a Carlo che le ha risposto: “Ne prenderemo uno nuovo“. E lei ha replicato: “Alla Battersea, per favore”. La Holden ha poi elogiato il Sovrano per la sua simpatia e la sua ironia che lo rendono unico nella Famiglia Reale.

Camilla, l’omaggio alla sua cagnolina scomparsa

Non era per niente scontato che Camilla adottasse un nuovo cucciolo subito dopo la scomparsa di Beth. Era così legata a lei e a Jack Russell Terrier, Bluebell, che si è fatta ricamare sul suo abito dell’incoronazione un piccolissimo ritratto delle due cagnoline.

Anche se Carlo e Camilla hanno deciso di adottare un nuovo cucciolo, non hanno certo dimenticato Beth. Infatti, la Regina ha voluto renderle omaggio con una particolare decorazione natalizia nella casa di campagna, Highgrove.

Beth si è trasformata in una decorazione dell’albero di Natale dove compare con un foulard rosso al collo. Con lei c’è la sua compagna di giochi, Bluebell, che invece indossa una corona.