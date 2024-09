Re Carlo, ultime notizie. Solo così Camilla sopravvive al matrimonio

Essere la moglie di Re Carlo è davvero difficile. Camilla ha una sola possibilità per sopravvivere e coinvolge anche il suo ex marito

Fonte: Getty Images Camilla

Camilla probabilmente non pensava che sarebbe stato così difficile vivere con Carlo. In particolare, gli ultimi nove mesi sono stati per lei un vero inferno. La malattia del Re, i doveri di Corte sempre più pressanti hanno rischiato di schiacciarla. Ma lei ha una valvola di sfogo che le permette di “restare in contatto con la realtà”.

Camilla, la strategia per sopravvivere a Carlo

Camilla deve necessariamente avere una strategia per sopravvivere al matrimonio con Re Carlo che le ha dato una visibilità incredibile, soprattutto da quando è diventata Regina consorte. Non solo, il cancro di suo marito, scoperto lo scorso gennaio, l’ha posta in una posizione molto delicata.

Infatti, in quanto moglie del Re, è stata costretta ad assumere su di sé molte responsabilità sostituendolo quando la malattia gli impediva di presenziare a cerimonie ed eventi. E poi ha dovuto affrontare tutte le domande di chi le chiedeva come stava Carlo e doveva fare particolare attenzione alle parole da usare per evitare di danneggiare la Monarchia.

Non solo, quando ha sposato Carlo di fatto ha sposato anche la Famiglia Reale, Harry e Meghan Markle compresi, che sono da anni ormai causa di tensioni e delusioni inenarrabili. Poi c’è il problema del Principe Andrea che non vuole andarsene dal Royal Lodge e anche il cancro di Kate Middleton che ha destabilizzato la Corona.

Camilla, complice del suo ex marito

Come può una persona semplice, amante della campagna e dei cavalli sopravvivere a tutto questo? Stando agli esperti in questioni reali, Camilla riesce a mantenere un certo equilibrio perché ha mantenuto intatto il legame con la sua vecchia famiglia. L’ex marito Andrew Parker Bowles è sempre a sua disposizione e recentemente sono stati visti assieme, molto complici, al party del figlio Tom.

Camilla inoltre ci tiene a fare la nonna e questo particolare legame coi nipoti è l’ancora “che la tiene salda al mondo reale”. “Camilla ha mantenuto una piccola parte della sua vita che è sua e quasi solo sua”, ha spiegato la corrispondente reale Jennie Bond.

“Ha la sua casa dove può indossare i suoi stivali di gomma infangati e un paio di vecchi jeans e scorrazzare in giardino con i suoi nipoti o semplicemente da sola, e avere un po’ di pace, calma e tranquillità”, ha spiegato. E ha continuato: “Ha una storia, una famiglia, una vita indipendente e ha tenuto per sé una parte di tutto questo, anche se una piccolissima parte. E penso che sia quasi come una valvola di sfogo.”

Di fatto, Camilla ha fatto una scommessa con se stessa, quando ha deciso di sposare Carlo. La sua vita è stata completamente stravolta e non è stato facile a più di 50 anni rimettersi in gioco, in più con una fama negativa che si portava dietro dopo che per decenni è stata l’altra donna di Carlo.