L’altro volto di Re Carlo: l’insana gelosia che lo ha distrutto

Le nuove rivelazioni del Principe Harry stanno scuotendo la Monarchia: nelle ultime ore, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del libro Spare – in libreria dal 10 gennaio – sta colpendo i principali “responsabili” della sua infelicità, tra cui il padre, il Re Carlo, e il fratello, il Principe William. Non ha risparmiato nemmeno Kate Middleton, nei confronti della quale è sempre stato protettivo. Qualcosa si è spezzato, è evidente, ma al contempo sta mostrando anche l’altro volto dei Reali: ha raccontato anche l’insana gelosia del padre Carlo.

Re Carlo geloso di Kate Middleton e Meghan Markle

Il ritratto di Re Carlo nel libro di memorie del Principe Harry è forse il più crudo di sempre. Sovrano da pochi mesi, dopo la scomparsa della Regina Elisabetta l’8 settembre, non è un periodo splendente per il nuovo Re, che è stato già contestato dal popolo e criticato dal suo stesso figlio. Che lo ha accusato di nuovo e ancora, arrivando a raccontare della sua gelosia nei confronti della popolarità di Kate Middleton e Meghan Markle.

“Geloso e invidioso” dell’incredibile affetto che gli inglesi (e il mondo intero) hanno sempre provato per Lady Diana, ecco che un’immagine già vista ci viene proposta da Harry: Carlo, geloso dell’approvazione iniziale riposta dal popolo in Meghan, un’attrice “romantica e splendente che avrebbe potuto rubargli le luci della ribalta”. Ed è stato proprio Harry stesso a fare il paragone con l’amata mamma.

Harry, l’ennesima accusa al padre Carlo

“Carlo lo aveva già sperimentato prima e non voleva che gli accadesse di nuovo”. L’allusione a Lady Diana è più chiara che mai. Parte della sua accusa è anche legata al sostegno finanziario che il Re gli ha fatto mancare, dopo il trasferimento in America. La scelta di tagliare i fondi finanziari, dunque, potrebbe derivare proprio dal potere che Harry e Meghan avrebbero potuto esercitare attraverso l’uso oculato del denaro disposto da Carlo.

In particolare, Carlo temeva il grande potenziale della Markle: “Avrebbe potuto diventare un’altra Diana per il pubblico e per la stampa, il che avrebbe rubato tutte le attenzioni a Carlo e Camilla”. Ma non è solo questo ad avere fatto adirare il Re, e più di una volta. Perché si fa il nome di un’altra coppia amatissima: William e Kate Middleton.

L’inarrestabile popolarità di William e Kate

In un altro estratto di Spare – in Spagna c’è una fuga di notizie in merito – si menzionano altre due persone molto vicine a Carlo. Kate e William, che – fino a poco tempo fa – erano i preferiti dal popolo. Dopo le ultime dichiarazioni di Harry, è tutto in bilico, e la Monarchia sta soffrendo come non mai, soprattutto perché non c’è più la Regina Elisabetta a difenderla, e Carlo appare fuori di sé, dopo le pesanti accuse.

“A Camilla non piaceva che William e Kate ricevessero troppa pubblicità e attenzione”. Sono state prese addirittura delle misure per “oscurare” la Principessa del Galles, che è sempre stata amatissima dal popolo. Al momento, il rapporto tra Harry e la Famiglia Reale è talmente incrinato da rendere difficile l’idea di una riconciliazione. Re Carlo avrebbe addirittura detto al suo secondogenito: “Chissà se sono davvero tuo padre“. C’è anche da dire che voltare le spalle a Kate non è una buona idea, così come non lo è oscurarla: con William, è il futuro della Monarchia.