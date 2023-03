Rania di Giordania incanta l’Art Expo: abito-tunica e borsa extra lusso

Fonte: IPA Rania di Giordania, matrimonio di Iman: i look da favola

Non c’è Regina di stile al suo pari (a parte Letizia di Spagna): parliamo di Rania di Giordania che, dopo le nozze da favola della figlia Iman, torna in pubblico per un evento molto importante: l’Art Expo, una delle più prestigiose fieri di home luxury e design, che si tiene oltre due decenni a Jeddah, in Arabia Saudita. Per l’occasione il look della Regina è stato da lasciare senza fiato, tra il particolarissimo abito tunica e una borsa Fendi dal prezzo davvero impressionante.

Rania di Giordania, la tappa alla fiera del lusso

Due settimane fa Rania di Giordania era una mamma come tante altre, commossa nel giorno delle nozze di sua figlia, la Principessa Iman. Però, anche una Regina deve tornare a lavoro, e per questo è volata in Arabia Saudita, alla prestigiosa Art Expo di Jeddah (ovvero la Bisat Al Reeh exhibition) che si tiene da ventidue anni, e riunisce i maggiori espositori di arte, home luxury e design del Medio Oriente. A patrocinare l’evento è, ormai da molti anni, la Principessa saudita Adila, una delle poche, in questo territorio, ad avere un ruolo pubblico, e in grado di poter dare una scossa alla posizione delle donne, così come Rania ha fatto in Giordania.

Una sorellanza molto sentita tra le due, proprio per i temi che le rendono così simili: per questo, la Regina non è voluta mancare, anche per conoscere l’arte e gli artisti di questi territori spesso sottovalutati: “Ringrazio la Principessa per avermi invitata, ne sono onorata – ha scritto Rania sui social – sono rimasta immensamente colpita dalla prima Biennale di arti islamiche ospitata dal Regno, una bellissima celebrazione dell’eredità dell’arte islamica”.

Fonte: IPA

L’abito-tunica di Rania di Giordania

Per l’occasione, la Regina Rania ha sfoggiato un nuovo outfit del brand giordano Funtazza Designs, con sede ad Amman. Una scelta voluta, quella di sostenere sempre più spesso firme del territorio giordano, che sta vedendo una grande crescita in questo campo. Sua Maestà ha indossato un abito-tunica che ricorda quelli tradizionali del paese: infatti, il nome del modello è Wadi Musa, come una delle città della Giordania.

La veste color sabbia è coperta da un gilet, sempre parte dell’outfit, in blu navy, con dettagli oro, rossi e verdi. Il prezzo è molto più economico di quanto possiate pensare: 220 dinari giordani, circa 286 euro. Il vestito presenta anche una cintura larga, che Rania si era legata intorno alla vita. Sono i dettagli, come sempre, che fanno la differenza. Le scarpe, però, non possiamo vederle, ma pare che abbia optato per un paio basse, da quanto si intravede sotto la lunga veste.

Fonte: IPA

I dettagli che contano: quanto costa la borsa della Regina Rania

I dettagli, appunto, quelli che contano, come la borsa scelta in questa occasione da Rania di Giordania: la borsa Woven Peekaboo di Fendi, una splendida creazione in nappa beige, imbottita e impreziosita dalla classica chiusura a girello su entrambi i lati. Il prezzo? Ben 3,500 euro, una spesa da capogiro che, però, è perfetta per la Fiera del Lusso. Ma anche una cosa insolita per Rania.

La Regina, infatti, può aver speso cifre tali per gli abiti, da Dior, a Valentino a Armani, per le occasioni più importanti, come visite di Stato o incontri con Reali, ma veramente di rado per un accessorio. Questa eccezione, però, la possiamo perdonare: Rania è sempre perfetta, e anche questo look è promosso a pieni voti.