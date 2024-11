Principesse e nobili, le icone di stile di oggi

Fonte: Getty Images Olympia di Grecia, la Principessa del Galles e Charlotte Casiraghi

Le icone di stile di sangue blu cambiano e vanno di pari passo con la storia del momento. Ogni secolo ha le sue icone, alcune di esse sono immortali, nel Novecento tra le più note si annoverano Grace Kelly e la Principessa Diana, sono per citarne due.

Nel panorama contemporaneo della moda, alcune principesse e nobili stanno diventando vere icone di stile, unendo il fascino aristocratico alle tendenze moderne. Queste donne rappresentano una perfetta combinazione di tradizione e innovazione, influenzando le passerelle e il pubblico che le segue sui social media.

A fine ottobre, come ogni anno, Harper’s Bazaar Spagna ha premiato le donne ispiratrici. Attrici, cantanti, personalità internazionali e nobildonne per nascita o matrimonio: all’evento era presente l’attrice Clotilde Courau, moglie di Emanuele Filiberto di Savoia, la Principessa Mafalda di Bulgaria e Victoria di Marichalar, nipote di Felipe VI.

Tra i tanti nomi di giovani donne di sangue blu di nascita o diventate nobili grazie al matrimonio, già famose o emergenti. Ci sono alcune che conquistano copertine, followers sui social e stanno iniziando ad entrare o sono già entrate nel cuore degli appassionati di moda.

Kate Middleton: il simbolo dell’eleganza accessibile

La più famosa e la più amata al mondo è Kate Middleton, oggi Principessa del Galles, un’icona di stile ammirata in tutto il mondo per la sua capacità di bilanciare alta moda e brand accessibili. Celebre per aver indossato capi di grandi catene come Zara e Reiss in occasioni pubbliche, Kate promuove uno stile sostenibile riciclando spesso gli stessi outfit.

Nei suoi look alterna brand di lusso e capi su misura ad abiti accessibili a tutti, che spesso in poco tempo vanno sold out online e nei negozi. Eleganza e semplicità sono i due aggettivi che descrivono meglio lo stile della Principessa. Il suo gusto raffinato ma accessibile l’ha resa un punto di riferimento per milioni di donne.

Meghan Markle, una Duchessa a tratti minimalista

Anche la sua amata cognata Meghan, in fatto di stile, si distingue sempre, ma grazie a scelte meno English Style, poco bon ton preferendo un’eleganza minimalista, spesso con capi strutturati e tonalità neutre. Uno stile più internazionale e meno principesco. La sua capacità di mixare elementi moderni con pezzi classici la rende un’icona internazionale.

Beatrice di York: l’evoluzione dello stile reale

Rimanendo in Gran Bretagna, Beatrice di York, nipote della Regina Elisabetta II, ha trasformato il suo stile nel corso degli anni, passando da scelte eccentriche, fin troppo British, a un’eleganza fresca e contemporanea.

Spesso indossa capi di designer britannici contemporanei, come Emilia Wickstead, e accosta accessori trendy come cerchietti decorati e clutch dal design moderno. Negli ultimi anni è riuscita a valorizzare molto il suo fisico con tagli e fantasie giuste per lei.

Amelia Windsor: la lady più trendy

Meno conosciuta fuori dalla Gran Bretagna ma considerata una delle più seguite sia dai media che dal pubblico tra le giovani nobili, Lady Amelia Windsor, nipote del Duca di Kent, ha conquistato l’industria della moda con il suo stile british contemporaneo e a tratti boho.

In passato ha sfilato per case di moda come Dolce & Gabbana, Amelia è anche impegnata in iniziative di moda sostenibile. I suoi look, spesso caratterizzati da colori vivaci e tessuti ecosostenibili, riflettono il suo impegno per l’ambiente e la creatività. La sua estetica bilancia perfettamente il lato tradizionale della sua famiglia reale con il dinamismo della generazione Z, della quale lei è un esempio.

Dalla Gran Bretagna passiamo al piccolo Principato di Monaco che in fatto di icone di stile non è secondo a nessuno, soprattutto se si guarda al passato con Grace Kelly prima e Carolina di Monaco poi.

Beatrice Borromeo: la musa contemporanea di Dior

Beatrice Borromeo, nobile di nascita, giornalista e modella, è una delle figure più affascinanti della famiglia principesca di Monaco. Moglie di Pierre Casiraghi, terzogenito di Carolina di Monaco, Beatrice incarna eleganza e raffinatezza. Ambasciatrice di Dior, Beatrice Borromeo è celebre per il suo stile classico con un tocco moderno.

Dai mantelli sartoriali agli abiti dalla caratteristica silhouette targati Dior, i suoi look omaggiano spesso la leggendaria Grace Kelly, aggiungendo un pizzico di personalità più contemporanea. Durante eventi come la Paris Fashion Week, Beatrice sfoggia sempre outfit impeccabili rigorosamente targati Dior, confermando il suo ruolo di trendsetter nel panorama internazionale.

Charlotte Casiraghi, intellettuale ambasciatrice di Chanel

La cognata Charlotte Casiraghi è ambasciatrice di un brand rivale: Chanel. Figlia della Principessa Carolina di Monaco, Charlotte è una delle figure più iconiche del Principato. Incarna uno stile elegante e “intellettuale”, spesso mescolando abiti sofisticati a capi dal gusto molto parigino.

Oltre alla moda, è nota per il suo impegno culturale, avendo fondato le Rencontres Philosophiques de Monaco, che riflettono il suo amore per la filosofia e la cultura nei quali non manca mai di essere presente indossando solo capi Chanel.

Vittoria di Savoia, la Principessa della Gen Z

Figlia di Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau, un po’ francese e un po’ italiana, Vittoria è una delle giovani reali più belle e promettenti nel panorama del fashion system. Con un approccio moderno e cosmopolita, sta emergendo come figura influente, grazie anche al suo stile che unisce tradizione e avanguardia.

Spesso sceglie abiti di designer italiani, celebrando le sue radici, ma non rinuncia a capi innovativi e di tendenza che la rendono un esempio da seguire in fatto di moda, soprattutto per i suoi coetanei, la generazione Z.

Mafalda di Bulgaria: la Principessa dark pop

Mafalda, nipote dell’ex Re Simeone II di Bulgaria, ha saputo distinguersi e farsi conoscere anche grazie alla carriera musicale. Recentemente, ha calcato il palco aprendo i concerti dei Coldplay a Barcellona, portando la sua musica e il suo stile davanti a un pubblico internazionale.

L’aristocratica è stata soprannominata la principessa del dark pop, una definizione che si abbina anche al suo stile, nel quale riesce a fondere influenze artistiche con la sua eredità aristocratica. Figlia di Rosario Nadal, ex musa di Valentino, Mafalda è spesso vista in abiti di colore scuro, tessuti naturali abbinati ad accessori in pelle o vintage.

Victoria de Marichalar: la musa della moda spagnola

Victoria de Marichalar, nipote di Re Juan Carlos I di Spagna e della Regina Sofia, è una delle giovani reali più seguite per il suo stile innovativo. Victoria mescola capi streetwear con pezzi di haute couture. Le sue scelte stilistiche includono capi di stilisti emergenti, soprattutto spagnoli, abiti sartoriali e accessori di design.

Corteggiata da molti brand, è spesso presente alle Fashion Week spagnole e parigine ed è la protagonista di molte cover di magazine spagnoli di settore; proprio questa vicinanza al mondo del fashion ha consolidato il suo status di icona della moda spagnola.

Olympia di Grecia: la Principessa cosmopolita

Olympia, figlia del Principe Pavlos di Grecia, è una delle giovani principesse più influenti nel mondo della moda. Con la sua figura slanciata, Olympia lavora come modella per brand di alto livello come Louis Vuitton, Balenciaga e Dolce e Gabbana e ha una presenza molto forte sui social media.

È molto seguita dalle giovani generazioni e durante le settimane della moda è sempre in prima fila per assistere alle sfilate. Non manca mai a nessuna festa o lancio di nuove collezioni.

Non solo moda

Queste donne non solo definiscono le tendenze di stile, ma lanciano anche messaggi importanti legati a sostenibilità, empowerment e inclusività. Riciclando abiti, scegliendo designer emergenti e supportando cause sociali, dimostrano che la moda può essere anche uno strumento di cambiamento culturale e di soft power.

La loro influenza, radicata nelle tradizioni aristocratiche, si espande verso la sperimentazione e la modernità, ispirando milioni di persone. Molte di loro combinano capi di Zara o di altre catene fast fashion con pezzi di alta moda, rappresentando un’ispirazione per le nuove generazioni. Questo mix dimostra che lo stile non è legato al lusso, ma alla capacità di creare look unici e personali.

È troppo presto per sapere quante di loro rimarranno impresse nella mente e nei cuori come icone di stile ma nel mondo della moda di oggi trasformano ogni apparizione in un evento da ricordare.