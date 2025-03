La Principessa Claire del Lussemburgo compie 40 anni

Fonte: IPA Claire del Lussemburgo

A pochi giorni dal grande lutto che ha colpito la famiglia granducale del Lussemburgo, per la morte di Frederick di Nassau, nipote del Granduca Enrico, venuto a mancare a soli 22 anni dopo una lunga battaglia contro una rara malattia genetica, c’è un importante traguardo per la Principessa Claire che compie 40 anni.

Claire Margareta Lademacher è nata il 21 marzo 1985 a Filderstadt in Germania. Suo padre Hartmut Lademacher, fondatore di LHS Telekommunikation e proprietario di castelli in Croazia e a Saint-Tropez, ha iniziato la sua carriera in IBM e ha accumulato una vera fortuna investendo nell’industria tecnologica.

Ha un fratello maggiore, Felix che, per una strana coincidenza, ha lo stesso nome del marito. Oltre al tedesco, sua lingua madre, la Principessa Claire parla inglese, francese e italiano e ha ricevuto un’educazione scolastica internazionale.

L’incontro con il Principe durante gli studi

Claire ha trascorso la maggior parte della sua infanzia con la famiglia a Usingen, in Germania. Durante la giovinezza ha vissuto un breve periodo ad Atlanta, negli Stati Uniti, dove ha frequentato l’Atlanta International School e quando la famiglia è tornata in Germania, nel 1999, la giovane è stata iscritta alla Frankfurt International School di Oberursel.

In seguito, ha trascorso due anni scolastici in Svizzera, presso il prestigioso Collège Alpin International Beau Soleil, dove ha incontrato per la prima volta il futuro marito, il Principe Felix del Lussemburgo. Anche per loro, come per William e Kate, ha fatto da cupido il periodo scolastico.

Successivamente, ha iniziato gli studi presso l’Università americana di Parigi, laureandosi in comunicazione internazionale nel 2007. Dopo aver conseguito il master in bioetica con lode presso l’Università Regina Apostolorum di Roma nel 2009, la Principessa ha deciso di approfondire le sue conoscenze e ha iniziato un dottorato, lavorando presso la Cattedra UNESCO di Bioetica e Diritti Umani.

Fonte: IPA

Prima di intraprendere la carriera universitaria, Claire ha lavorato presso la casa editrice Condé Nast a New York e a Monaco di Baviera, subito dopo aver conseguito la laurea. In seguito ha lavorato anche presso IMG World a Berlino come project manager.

Attualmente, la Principessa Claire gestisce dal 2013 la tenuta vinicola di famiglia, lo Château les Crostes a Lorgues in Francia. Il castello e il parco sono circondati da un vigneto di 55 ettari. Oltre alla produzione di vino, le 12 camere della tenuta vengono affittate per soggiorni esclusivi.

Il brand della Principessa

È anche co-fondatrice di Young Empire, un marchio di abbigliamento e arredamento per bambini e adulti. Così viene raccontato il brand sul sito ufficiale: “Portare magia e gioia in ciò che indossiamo e usiamo tutti i giorni; selezionando con cura i colori, i materiali e i tagli più confortevoli e cospargendo il tutto con la nostra personale polvere di fata Young Empire”.

Il marchio è nato nel 2016 a Ginevra, in Svizzera e i prodotti sono realizzati in Portogallo con tessuti e materiali di altissima qualità, nel rispetto dell’ambiente.

Professoressa di bioetica a Roma

Nonostante i molti impegni, non ha mai abbandonato la carriera accademica e lavora anche nel campo della bioetica. A febbraio 2018, Claire è stata visiting professor presso la Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma.

Fonte: IPA

La Principessa non trascura i suoi impegni sociali e compie numerosi viaggi all’estero, soprattutto per seguire alcuni progetti umanitari. Claire e suo marito non sono working royal – membri della famiglia che lavorano per il Granducato – ma svolgono soltanto alcuni impegni ufficiali. La Principessa sostiene delle fondazioni attive soprattutto nella ricerca sulle malattie rare.

Nel tempo libero, come si legge nel sito ufficiale dei Granduchi, Claire pratica yoga, Pilates e gioca a badminton, una specie di tennis nel quale al posto della pallina viene colpito un oggetto leggero di forma conica aperta, il volano.

La storia d’amore con Felix

Una vita di una donna in carriera con una bella famiglia, ma a fare la magia c’è la conoscenza con il Principe in Svizzera che è proseguita per alcuni anni prima del fidanzamento ufficiale. Come ha raccontato il Principe Felix durante un’intervista a Luxemburger Wort, poco prima del matrimonio: “Ci siamo incontrati per la prima volta nel 2001 al Collège Alpin International Beau Soleil, in Svizzera, che entrambi abbiamo frequentato per la nostra istruzione secondaria. Negli anni successivi si è sviluppata una forte amicizia che è diventata la base del nostro amore”.

Il 13 dicembre 2012, dopo settimane di indiscrezioni, la Corte granducale ha annunciato il fidanzamento del Principe Felix, secondogenito del Granduca e della Granduchessa del Lussemburgo, con la giovane tedesca Claire Lademacher: “Il Granduca e la Granduchessa hanno la grande gioia di annunciare il fidanzamento del loro figlio, Sua Altezza Reale il Principe Félix, con la signorina Claire Lademacher”.

Fonte: IPA

Era da tempo che Claire veniva vista in compagnia del figlio dei Granduchi e all’inizio dell’anno aveva partecipato anche ad un evento di famiglia, il matrimonio del cugino di Felix, l’Arciduca Imre, a Washington DC. Claire ha partecipato anche al matrimonio del fratello maggiore di Felix, Guillaume, ma non si è seduta accanto al Principe.

Dopo l’annuncio del fidanzamento, come ogni sposa reale che si rispetti, Claire è stata presentata alla stampa il 27 dicembre, nella residenza della famiglia granducale, lo Château de Berg. La famiglia granducale e la famiglia Lademacher erano presenti e hanno posato insieme ai futuri sposi per le fotografie ufficiali.

Il Royal Wedding

Félix e Claire si sono sposati con una cerimonia sia civile che religiosa. La cerimonia civile si è svolta, come di consueto nella città natale della sposa, a Königstein im Taunus, in Germania, il 17 settembre 2013 presso la Villa Rothschild Kempinski. Quattro giorni dopo si è celebrata la funzione religiosa presso la Basilica di Sainte Marie-Madeleine in Francia.

Claire si è affidata allo stesso stilista della cognata Stéphanie per l’abito da sposa: Elie Saab, indossando una creazione di seta bianca a maniche lunghe con ricami in pizzo e uno strascico di tre metri.

Per Claire, la destinazione della luna di miele è rimasta ignota fino all’ultimo come ha raccontato il Principe Felix: “Partiremo per la luna di miele il giorno successivo al matrimonio e ho organizzato io stesso il viaggio. Nella mia famiglia è tradizione che la sposa non sappia in anticipo quale sia la destinazione e che sia una sorpresa rivelata poco prima della partenza”.

Fonte: IPA

La coppia ha tre figli: la Principessa Amalia, nata nel 2014, il Principe Liam venuto al mondo due anni dopo e il Principe Balthazar nato nel 2024.

Dall’agosto 2018, la Principessa Claire vive in Germania, a Francoforte, con il marito e i loro tre figli. Da sempre molto riservati, i Principi trascorrono il loro tempo lontano dai riflettori, fatta eccezione per quando partecipano ad eventi importanti del Granducato.

Grazie anche a questa scelta, Claire riesce a vivere una vita da principessa contemporanea, lavorando e seguendo la sua famiglia senza far mancare però il supporto al marito e alla famiglia Granducale.