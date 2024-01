Fonte: IPA Principe William

Il Principe William non apprezza particolarmente i confronti. Anzi, li odia, e la ragione è radicata nella sua infanzia. Nell’ultimo anno sono circolate molte indiscrezioni su William, soprattutto legate alla sua irascibilità. Nel libro Spare, il Principe Harry ha raccontato di quando il fratello lo ha aggredito nel 2019. Il ritratto che ci restituisce è di un uomo che odia il confronto, e che spesso perde la pazienza. Ciononostante, fa di tutto per tenersi ben distante dai litigi.

Perché il Principe William odia il confronto

Quello del Principe William sarebbe un vero e proprio “disagio”. Il confronto è importante per la vita di tutti noi, perché è il mezzo attraverso il quale cresciamo, maturiamo, ci determiniamo. Ma non è affatto facile per tutti riuscire a confrontarsi, o saper reggere il confronto stesso. Nel profondo, William lo detesta e non per caso: tutto sarebbe legato alle sue esperienze infantili. Motivo per cui, quando c’è un conflitto con Kate Middleton, preferisce decisamente un approccio più pacifico.

Ad avere raccontato questo dettaglio è stato l’autore Tom Quinn, nel libro Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family. William e Kate – proprio come tutte le coppie, anche non “Reali” – sono inclini a litigare, ad avere battibecchi. Ma le cose tendono a risolversi abbastanza velocemente, anche perché William detesta il confronto e lo evita con ogni mezzo possibile.

“In privato, William e Kate, come tutte le coppie, litigano, si urlano addosso e si dicono cose scortesi. Kate, però, è una pacificatrice per istinto, e William cede sempre perché da bambino ne ha avuto abbastanza di tumulti emotivi, lamentele e divorzi”. Il motivo? Il divorzio dei suoi genitori, Re Carlo III e Lady Diana, avvenuto ufficialmente nel 1996.

Il ricordo del divorzio dei suoi genitori

La rottura del matrimonio dei suoi genitori è stata indubbiamente “aspra”. La serie televisiva The Crown ha rinfrescato un po’ la memoria di chi segue le vicissitudini della Famiglia Reale inglese: per diverso tempo, si è verificata quella che è stata rinominata come la Guerra dei Galles, con Carlo e Diana che hanno rilasciato spesso dichiarazioni e interviste bomba sull’infedeltà del loro matrimonio (e una serie di rivelazioni scandalose).

Il matrimonio di William e Kate, invece, è molto più centrato sulla pace e sull’equilibrio. Sì, anche dopo il litigio “peggiore”, per così dire. Il merito sarebbe tutto della Principessa del Galles, perché è “molto equilibrata, intenta a non peggiorare le cose”. Anche l’avversione di William al confronto semplicemente li porta a chiarirsi evitando che le crepe possano diventare voragini. Tutto ciò avviene nonostante la “testardaggine” di William.

In ogni caso, il legame tra William e Kate è più solido che mai, oltre a essere una delle poche certezze della Royal Family al momento. Con le dichiarazioni rilasciate da Harry e Meghan, il Principe e la Principessa del Galles sono diventati sempre più un punto di riferimento per Re Carlo III, tanto che quest’ultimo, ormai, viene considerato un “Re ad Interim”, in attesa del cambiamento vero e proprio, che sarà affidato proprio a William.