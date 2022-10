Meghan Markle: “Sono andata da una terapeuta”. La lunga battaglia contro i suoi demoni

Fonte: Getty Images Meghan Markle spiazza tutti: abito-cappa e cappello Dior

Il tema dell’importanza della salute mentale, correlato alla necessità di prendersene cura e del rompere il muro di silenzio che troppo spesso ancora ammanta il benessere psicologico, è caro a molti. Anche a Meghan Markle che ne ha voluto parlare in maniera molto diretta e chiara nella quinta puntata del suo podcast Archetypes.

Lo ha fatto ricordano la sua esperienza personale. E di come Harry le sia stato di grande aiuto.

Meghan Markle, nel suo podcast ricorda di quando è andata in terapia

Troppo spesso ancora la salute mentale resta nel silenzio, per una forma di un timore – forse – nel raccontare come si sta e quale percorso si sta seguendo per migliorare. Quindi il fatto che celeb e membri della Royal Family ne parlino apertamente può fare solo che bene.

E Meghan Markle ha affrontato la questione all’interno della quinta puntata del suo podcast Archetypes, in cui ha raccontato di quando è andata in terapia. La Duchessa di Sussex ha ricostruito il suo percorso spiegando come Harry le sia stato d’aiuto quando era in quello che ha definito il suo “punto peggiore”. Infatti è stato proprio il marito a trovarle una terapeuta. “Mio ​​marito aveva trovato un riferimento da farmi chiamare. E ho chiamato questa donna”, ha raccontato ricordando questo primo importante contatto. Meghan Markle non è entrata nel merito del suo percorso ma ha aggiunto: “Mi sono presentata, mi ha chiesto chi fossi e le ho detto che avevo bisogno aiuto. Poteva sentire lo stato terribile in cui mi trovavo”.

Non ha voluto aggiungere altro in merito alla terapia, ma ha lanciato ai suoi ascoltatori un messaggio importante: “Ma penso che spetta a tutti noi essere davvero onesti su ciò di cui hai bisogno e non aver paura di fare pace con questo, di chiederlo”.

Un messaggio senza dubbio potente che lei ha condiviso a pochi giorni dalla Giornata mondiale sulla salute mentale invitando in questa puntata del podcast anche altre donne: l’attrice Constance Wu, la comica e scrittrice Jenny Slate e l’attivista e star di Bollywood Deepika Padukone.

Meghan Markle, l’altra occasione in cui ha parlato di salute mentale

Non è la prima volta che Meghan Markle parla di salute mentale, infatti questo argomento era già stato affrontato nel corso dell’intervista che aveva rilasciato insieme a Harry a Oprah Winfrey. In quell’occasione Meghan aveva parlato dei suoi problemi di salute mentale, della profonda crisi vissuta durante la prima gravidanza durante la quale aveva anche avuto pensieri molto dolorosi. Insomma Meghan non ha mai nascosto l’importanza del prendersi cura di sé non solo dal punto di vista fisico ma anche da quello mentale. L’ultima puntata che è andata in onda del suo podcast Archetypes è un’ulteriore conferma di come lei e il marito si impegnino molto proprio su questo fronte.

Disponibile su Spotify, la puntata ha una durata di circa 55 minuti e si intitola The Decoding of Crazy. Anche Harry in passato aveva parlato di come lui fosse stato in terapia dopo la tragica morte della mamma, Lady Diana Spencer.