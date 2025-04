Meghan Markle parla dei problemi di salute dopo il parto: “Ho avuto paura”

Fonte: IPA Meghan Markle

Un inizio col botto. In occasione del lancio del suo podcast Confessions of a female founder, Meghan Markle ha rivelato di aver sofferto di un raro disturbo post partum: “È una patologia rara. Mi sono spaventata” ha raccontato nel primo episodio del programma.

La confessione di Meghan Markle sulla malattia

Dopo diversi mesi lontana dalle scene, Meghan Markle è tornata in pista con una nuova avventura professionale. La Duchessa di Sussex ha debuttato con la prima puntata del suo podcast Confessions of a female founder, nella quale ha ospitato la fondatrice della dating app Bumble, l’imprenditrice Whitney Wolfe Herd. Le due donne, che si conoscono da tempo, hanno parlato di un raro disturbo con cui si sono trovate a fare i conti: la preeclampsia postpartum. Tale condizione, ancora oggi non molto conosciuta, è potenzialmente letale e può colpire le neomamme quando presentano pressione alta e livelli eccessivi di proteine nelle urine dopo il parto: “È una questione di vita o di morte, davvero” ha spiegato Wholfe Herd.

Anche Meghan, nel corso del podcast, ha raccontato alla sua ospite quanto vissuto dopo la gravidanza: “Abbiamo avuto esperienze molto simili, anche se all’epoca non ci conoscevamo. La preeclampsia postpartum è una patologia rara e spaventosa che arriva nel momento in cui stai ancora faticosamente cercando di tenere tutto insieme, in silenzio. E nel silenzio, stai comunque cercando di esserci per gli altri, soprattutto per i tuoi figli. Ma quelle sono vere e proprie emergenze mediche”. La Markle non ha tuttavia specificato se il disturbo l’abbia colpita dopo la nascita del primogenito Archie o della secondogenita Lilibet.

Meghan Markle e la nuova avventura della maternità

Insieme a Whitney Wolfe Herd, Meghan Markle ha affrontato questioni molto delicate e profonde, dallo stress alla maternità, fino alla necessità di bilanciare vita professionale e privata: “Il benessere dei figli è il nostro benessere. E quindi penso che la maternità ti costringa a dare priorità alle cose in un modo in cui non avevo mai fatto prima” ha spiegato la Duchessa. Un’armonia difficile che, tuttavia , l’ex attrice è riuscita a raggiungere: “Io non esco di casa per andare in ufficio: il mio ufficio è qui. Lili fa ancora il pisolino, va all’asilo solo mezza giornata. Se si sveglia e vuole cercarmi, sa dove trovarmi, anche se la porta del mio ufficio è chiusa. Quando ho delle riunioni sta sulle mie ginocchia e non vorrei che fosse altrimenti. Non voglio perdere quei momenti. Non voglio perdermi di andare a prenderla, se non è necessario. Non voglio perdermi di accompagnarla a scuola”.

Insomma, per quanto sia importante per Meghan realizzarsi professionalmente con il nuovo progetto With love, i piccoli Archie e Lili continuano ad essere il centro del suo mondo: “Mi piace molto questa fase della mia vita: è uno di quei momenti in cui stai costruendo qualcosa mentre tuo figlio sta imparando ad andare al bagno, e entrambe le cose sono importanti allo stesso modo” ha concluso la Markle. Opinioni condivisibili in cui, molto probabilmente, si ritroveranno moltissime donne in tutto il mondo.