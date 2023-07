Meghan Markle pensa al futuro senza Harry: la prossima mossa

Fonte: Getty Images Meghan Markle, il look d’oro da 12mila dollari in dettaglio

Non si sono placate ancora oggi le voci sul presunto divorzio tra Meghan Markle e il Principe Harry. Le indiscrezioni, infatti, hanno rimandato l’immagine di una coppia in crisi, prossima alla rottura, a dirsi addio per sempre. Almeno è questo quanto hanno riportato i tabloid, ma senza aver trovato conferma. Tuttavia, alcuni gesti fanno pensare ad altro, come la prossima mossa della Duchessa del Sussex, che non ha incluso il marito nei suoi piani.

Meghan Markle, la prossima mossa: il futuro senza il Principe Harry

Sulla base di quanto ha riportato il Sun, Meghan Markle non avrebbe intenzione di includere il Principe Harry nei progetti lavorativi per il futuro. Il motivo? Tanti, in realtà, a partire dal fatto che la coppia “sfortunata” – così si sono definiti – non ha avuto il successo tanto atteso e sperato. Li abbiamo visti spiccare il volo in America, dove però non hanno saputo coltivare i loro sogni.

Alcune fonti hanno anticipato il futuro della Markle, che si sta preparando per il suo ritorno. Prima di diventare Duchessa, infatti, aveva una carriera a Hollywood: una delle attrici più belle e talentuose. Di quel passato, però, ben poco è rimasto, visto che le luci sfavillanti dei riflettori sono sempre puntate sulla Famiglia Reale, e ben poco realmente interessate su di lei.

Il MailOnline ha fatto sapere che sta preparando una “serie di sponsorizzazioni commerciali in campi per lei significativi, tra cui l’industria alimentare, il benessere, la moda e la terapia”. Inoltre, sempre secondo le voci, probabilmente “scriverà un libro con una trama femminista”. Questo si lega alla firma di un contratto milionario – dal potenziale di ben 29 milioni di sterline – che Harry e Meghan hanno firmato nel 2021 con gli editori Penguin Random House.

Il Principe Harry e Meghan Markle, la “coppia sfortunata”

Al Daily Mail, una fonte ha rivelato che il Principe Harry e Meghan Markle si sentono “sfortunati”. Un termine che non è proprio piaciuto ai tabloid inglesi (e non solo). Perché se è pur vero che Kate Middleton e il Principe William sono riusciti a conquistare il popolo inglese, dall’altra anche Harry e Meghan hanno avuto la possibilità di diventare un enorme punto di riferimento per la Monarchia. Ma hanno scelto di costruirsi una vita lontani dalle luci dei riflettori, per poi tornarci (a volte di prepotenza, come nel caso del libro Spare – Il Minore).

“Si dice che pensano di essere stati davvero sfortunati”. L’insider ha aggiunto che Meghan e Harry sono convinti che ad aver ostacolato il loro sogno di costruire una carriera siano stati diversi fattori: la recessione economica, la scomparsa del Principe Filippo e della Regina Elisabetta, così come la Pandemia di Covid-19 stessa.

La loro forza, alla fine, è rappresentata dalla coppia stessa. Ma sarà davvero così per sempre? Nel prossimo futuro, il Principe dovrebbe girare un documentario in Africa per Netflix. Dopo essere stato definito “pigro” dal dirigente di Spotify Bill Simmons, le critiche non hanno intaccato minimamente il Principe, almeno sulla carta. D’altro canto, anche la scelta della Markle potrebbe mettere a rischio definitivamente il futuro con Harry: proprio lui le avrebbe spesso rimproverato il suo continuo rincorrere la fama. A ogni costo, forse persino a discapito del matrimonio stesso.