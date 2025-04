Meghan Markle, notte glamour sola a New York mentre Harry era tra i soldati

Meghan Markle e la sua notte glamour a New York con gli amici più stretti: la Duchessa è stata criticata per "l'eccessiva sicurezza"

Fonte: IPA Meghan Markle

Notte glamour per Meghan Markle, Duchessa di Sussex, senza il Principe Harry al suo fianco. Ma ormai dovremmo essere abituati: la coppia ha scelto di cambiare la propria comunicazione e di intraprendere un percorso diverso. E così, mentre Harry si trovava prima a Londra alla Royal Court of Justice e poi in Ucraina, la Duchessa ha trascorso una notte glamour a New York, con cena al Polo Bar prima di andare a Broadway.

Meghan Markle, notte glamour a New York senza Harry

La serata sfarzosa di Meghan Markle non è sfuggita ai giornali: una notte a New York, avvistata sulla East 55th St, dove prima ha cenato con i suoi amici al Polo Bar, un locale super esclusivo a Midtown, con luci soffuse e posto praticamente introvabile, e poi si è recata a Broadway per vedere la produzione di Gypsy con alcuni amici, tra cui Nate Berkus e Jeremiah Brent. Un corteo di ben quattro auto e un servizio di sicurezza l’ha scortata per tutta la sera.

Il look? Mozzafiato, ovviamente, ma Meghan delude raramente, soprattutto da quando ha scelto di rinunciare ai doveri da membro attivo della Famiglia Reale: ha indossato, per l’occasione, una camicetta nera e una lunga gonna a tubino pied de poule, che porta la firma di Carolina Herrera, tra i suoi brand preferiti, abbinati a tacco a spillo e gioielli minimal (come l’amatissima collana di diamanti scintillanti).

Dopo lo spettacolo, la Duchessa si è recata nel backstage per incontrare il cast e ha posato con Audra McDonald, protagonista della produzione. “La sua performance vi lascerà completamente senza parole”, queste le parole della Duchessa su Instagram . “Brividi in tutto il corpo. Non credo che ci fosse un occhio asciutto in sala”.

Il Principe Harry era in Ucraina

La Duchessa si è concessa una serata glamour a New York, senza il Principe Harry al suo fianco: quest’ultimo si è recato nell’ultima settimana prima a Londra, dove si è presentato dinanzi alla Royal Court of Justice, e poi è andato in Ucraina. Una tappa a “sorpresa”, dove il Principe ha incontrato i feriti di guerra, militari e civili, presso il Superhumans Center a Leopoli. A renderlo noto è stato proprio il portavoce del Duca di Sussex.

Meghan criticata per la “scorta”

Per la sua serata a New York, tuttavia, la Duchessa ha ricevuto non poche critiche: è stata condotta a Broadway da ben tre SUV e un’auto della polizia in borghese (ex agenti dei servizi segreti, che fanno parte della sua scorta privata). Il veicolo anonimo, che appartiene al dipartimento di polizia di New York, era guidato da due detective dell’intelligence. Su uno dei SUV era presente la Duchessa, mentre gli altri due, fatta eccezione per gli autisti, erano vuoti: usati come “espedienti” per disperdere i paparazzi in giro per la Grande Mela. Una fonte a Page Six ha rivelato che le misure di sicurezza richieste dalla Duchessa sono “assolutamente anormali, totalmente esagerate ed eccessive. Meghan è fuori controllo ed esagerata, ed è ridicolo che sia la città a pagare per questo”.