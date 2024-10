Mathilde del Belgio e Brigitte Macron, look gioiello e sfarzo all’Eliseo. Scoppia la polemica

Fonte: Getty Images Emmanuel e Brigitte Macron

Mathilde e Filippo del Belgio sono in visita di Stato in Francia per tre giorni. Emmanuel e Brigitte Macron li hanno ricevuti con tutti gli onori del caso, ma hanno dato il meglio con la cena di gala offerta loro all’Eliseo dove la Regina in Dior e la First Lady hanno brillato con degli abiti gioiello sfavillanti. Ma tutto questo sfarzo ha suscitato non poche polemiche.

Mathilde del Belgio all’Eliseo in Dior

Emmanuel e Brigitte Macron non si sono risparmiati per offrire a Mathilde e Felipe del Belgio un banchetto degno dei Reali, esattamente come hanno fatto a settembre 2023, quando ospitarono Carlo e Camilla.

Così il tappeto rosso è stato srotolato ancora una volta all’Eliseo. Dopo il look da sposa, la Regina Mathilde era magnifica e ha voluto omaggiare la Francia indossando un abito di Dior. Per la precisione, la Maison ha vestito Sua Maestà per tutti gli eventi cui ha partecipato nel suo primo giorno di viaggio.

Ma torniamo all’abito da sera. Si tratto di un vestito lungo in velluto blu navy, con maniche lunghe, gonna dritta con piccolo strascico e un ricamo traforato, prezioso sulle spalle e sul collo. La clutch è in velluto coordinata. Mentre come gioielli ha scelto degli orecchini pendenti con diamanti, perfettamente adatti al colore dei suoi occhi e al suo incarnato.

Brigitte Macron, trasparenze, pizzi e metal

Brigitte Macron ha indossato un abito simile nello stile a quello della Regina. Si tratta di un modello dritto, blu profondo con inserti di pizzo trasparente e scintillante sul corpetto e le maniche.

Come Mathilde, la First Lady ha raccolto i capelli in un sofisticato e voluminoso chignon. Ma davvero interessanti sono gli accessori che ha scelto. Brigitte ama i look grintosi, perciò ha voluto aggiungere un tocco rock anche per l’outfit di gala con décolleté e clutch oro metallizzato.

Macron, polemica all’Eliseo

La cena di Stato si è svolta senza alcun intoppo. La sintonia tra Mathilde del Belgio e i Macron è perfetta, fin troppo negli outfit. Anche Re Filippo è stato rapito dal fascino della First Lady che gli ha concesso un elegante baciamano e un brindisi con lo champagne.

Sul red carpet oltre alle Loro Maestà erano presenti alcune star e celebrità francesi, tra cui l’esperto royal più famoso d’Oltralpe, Stéphane Bern che sa sempre tutto quello che accade nei Palazzi e nelle Corti europee.

Ma lo sfarzo e il lusso della serata è stato giudicato da qualcuno troppo esagerato, tanto da scatenare una polemica social.

Critiche non sono state risparmiate all’Eliseo per aver impiegato tanti soldi nell’organizzare una tale cena: “Complicato in questo periodo di crisi vedere serate del genere all’Eliseo.. poco intelligenti dal punto di vista comunicativo!!!”; “Questa ostentazione di ricchezza è insopportabile mentre la Francia è in bancarotta, ma sono sempre le stesse persone a cui si chiede di impegnarsi.”

Ma le proteste sono state eclissate dall’eleganza di Brigitte Macron e Mathilde del Belgio. Tra i commenti si legge: “Brigitte Macron è magnifica in questo abito da sera, è un vanto per la Francia 🇫🇷 Sempre di classe ed elegante”. “Magnifica Brigitte Macron e la Regina Matilde del Belgio! Molto elegante”.