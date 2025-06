Mary di Danimarca in Nigeria con tre look impeccabili: dalle stampe etniche alla sua gonna preferita

IPA Mary di Danimarca

Visita a sorpresa in Nigeria per Mary di Danimarca. La Regina è volata da sola in Africa, senza il marito, Re Frederik. Un viaggio che rientra nell’ottica di legame tra i due Paesi nell’ambito della Strategia per l’Africa del governo danese. Durante il suo breve soggiorno ad Abuja, la Donaldson ha sfoggiato tre look impeccabili, dimostrando ancora una volta che eleganza e impegno sociale non si escludono a vicenda.

Gli abiti di Mary di Danimarca in Nigeria

Mary di Danimarca ha fatto tappa ad Abuja, capitale della Nigeria, in qualità di Patrona del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA). La sovrana è stata accolta dal Presidente nigeriano Bola Ahmed Adekunle Tinubu e dalla First Lady Oluremi “Remi” Tinubu presso la Villa Presidenziale di Aso Rock ad Abuja. I colloqui durante l’incontro si sono concentrati su aree di reciproco interesse e sul rafforzamento della cooperazione bilaterale.

Successivamente, Mary, accompagnata dall’Onorevole Ministro per gli Affari Femminili, Imaan Sulaiman-Ibrahim, ha partecipato al lancio ufficiale dell’iniziativa “Dieci Milioni di Nascite più Sicure”. L’iniziativa, sostenuta dal Governo danese e ospitata dall’Ambasciata di Danimarca in Nigeria e dall’UNFPA, mira a rafforzare i sistemi sanitari attraverso strumenti collaudati come il programma Safe Birth+. L’obiettivo è garantire a 10 milioni di donne l’accesso a un parto più sicuro entro la fine del 2030 in tutta l’Africa subsahariana.

Per il suo primo look in Nigeria, Mary ha scelto una vivace blusa rossa di Jesper Høvring abbinata alla sua gonna preferita, quella con stampa floreale di Paul & Joe.

Realizzata in voile pressato con pieghe a fisarmonica e caratterizzata da una colorata stampa floreale ispirata ai giardini di Parigi, Mary ha debuttato con questa gonna nel 2020 e da allora l’ha indossata altre sette volte, dimostrando il suo grande amore per questo particolare capo.

L’ha abbinata in vari modi, con camicette bianche e blu mentre per la tappa in Nigeria ha preferito indossare una rossa, abbinata a décolleté color carne di Gianvito Rossi.

Mary di Danimarca sempre più incantevole

Quella stessa sera, Mary ha preso parte ad un ricevimento in suo onore al quale sono stati invitati rappresentanti nigeriani e danesi impegnati nel mondo degli affari, della diplomazia e del governo. L’evento si è svolto presso il Nordic Abuja, un hotel di proprietà danese-nigeriana.

Per la serata Mary ha deciso di riciclare un vecchio abito, optando per uno Altuzarra dal sapore etnico. Un modello del 2017, di lunghezza midi e stile camicia, ispirato alle tradizionali sciarpe paisley. Ha aggiunto all’outfit una cintura per definire la silhouette e ha completato il look con delle décolleté nere con cinturino sul collo del piede.

Il giorno dopo, Mary ha scoperto di più sul progetto “10 milioni di parti sicuri” in diversi ospedali di Abuja. Per questo evento, ha puntato ancora una volta sullo stile etnico, con un abito sorprendente e colorato di La DoubleJ. Realizzato in popeline, con colletto alla coreana, un orlo lungo e una stampa molto originale di mandala rosa su sfondo senape.

Decisamente lontano dallo stile sempre così delicato e fine della Regina danese ma indubbiamente perfetto per una giornata in Nigeria.

In Africa Mary di Danimarca ha dimostrato ancora una volta di saper svolgere alla perfezione e con una certa dose di raffinatezza il suo ruolo sulla scena internazionale. Consapevole del suo ruolo di ambasciatrice globale per cause umanitarie e culturali, ha trasformato il suo viaggio in Nigeria in un esempio di diplomazia discreta, ma sicuramente di grande efficacia.