Residenza reale norvegese svaligiata durante la “festa selvaggia” del figlio della Principessa

Non è affatto un bel momento per la Principessa Mette-Marit e per la Famiglia Reale norvegese. Il figlio Marius Borg Høiby continua a far parlare di sé e in termini affatto positivi. A poche settimane dalla notizia del suo arresto, con la gravissima accusa di aggressione e lesioni ai danni di una ragazza, eccone arrivata un’altra: il primogenito della Principessa ha organizzato una “festa selvaggia”, nel corso della quale la residenza reale di Skaugum è stata svaligiata.

La residenza reale di Skaugum svaligiata durante un festino

Ci sono figli che danno un bel da fare ai genitori e Marius Borg Høiby è uno di questi. Nato dalla relazione tra una giovanissima Mette-Marit e l’ex compagno Morten Borg, il primogenito della Principessa continua a far parlare di sé rendendosi protagonista di un altro spiacevole evento.

Come riporta l’Express, Marius avrebbe organizzato una “festa selvaggia” a Skaugum, la residenza ufficiale della madre e del futuro Re di Norvegia, il Principe ereditario Haakon. La stessa dove era stato posto in isolamento dopo le prime gravi accuse da parte di una ragazza. Approfittando della totale distrazione dei presenti, i membri di una nota banda di motociclisti hanno svaligiato la residenza reale, rubando preziosi oggetti di grande valore, sia personali che appartenenti alla Corona.

A lanciare la bomba è stata ancora una volta l’agenzia di stampa norvegese Se og Hør, che ha ottenuto un video nel quale “una persona non identificata si filma mentre usa un segway [una sorta di monopattino, ndr] per spostarsi nell’appartamento privato della Principessa Mette-Marit e del Principe Haakon, che è stato saccheggiato con oggetti sparsi sul pavimento”. “Si dice che siano state rubate anche delle posate di valore, che i ladri avrebbero cercato di vendere tramite una casa d’aste”, prosegue il portale.

Marius Borg Høiby ancora nella bufera dopo l’arresto

Marius Borg Høiby torna al centro delle polemiche, lui che ha già dato un bel da fare alla Famiglia Reale norvegese, per la quale è stato praticamente impossibile nascondere quanto accaduto lo scorso agosto. Tutto è iniziato quando il 27enne è stato accusato di lesioni personali da parte di una giovane ragazza, accusa che è sfociata nel suo arresto quasi immediato e che ha costretto la madre, Mette-Marit, a cancellare la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi.

Da lì è stato un turbinare di eventi che hanno macchiato enormemente la Corona finché Marius, messo alle strette, ha ammesso tutto, sia la violenza domestica che l’uso di droghe. Ma non è finita qui, perché il primogenito di Mette-Marit ha ricevuto nuove accuse, anche da parte delle ex fidanzate Nora Haukland e Juliane Snekkestad. Due arresti, diversi interrogatori con la polizia, l’ultimo dei quali sarebbe avvenuto proprio in questi giorni, durante i quali a Marius sono state poste tutte le domande del caso a proposito delle presunte violenze, sia fisiche che psicologiche.

Una storia tutt’altro che conclusa, sulla quale adesso grava anche il peso di un comportamento che di certo non è ben visto dai sudditi. Né da una madre certamente addolorata.