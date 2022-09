Letizia di Spagna, giacca che fa dimagrire e tacchi da infarto

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Se c’è una cosa per cui è famosa Letizia di Spagna, sono i suoi look da working girl. La Reina ha sfoggiato il suo tailleur pantaloni grigio antracite e ha lasciato tutti senza fiato. Merito anche dell’accessorio ad alta seduzione, le scarpe in plexiglass con tacco killer, firmate Steve Madden.

Letizia di Spagna, camicia bianca mania

Letizia di Spagna è stata parecchio impegnata dopo aver partecipato ai funerali di Elisabetta II. Ha indossato look sensazionali tra cui un magnifico abito rosso da cocktail, firmato Zara, che costa solo 139 euro. Anche se pare sia andato già sold out. Per gli outfit da giorno, Donna Letizia è famosa nel saper valorizzare capi che ha già indossato svariate volte. Un esempio su tutti, la longuette celeste del potere di Hugo Boss che ha messo così tante volte da perderne il conto.

Se negli ultimi giorni la moglie di Felipe ha prediletto le camicie bianche, abbinandole prima alla gonna celeste e poi ai pantaloni culotte neri, firmati Adolfo Dominguez, per l’incontro di lavoro alla Fundación del Español Urgente a Madrid, ha scelto il grigio scuro e il nero.

Letizia di Spagna, il tailleur snellente

Ancora una volta Letizia si affida a modelli base. In questo caso si tratta di un tailleur pantalone con blazer ampio a doppio petto e pantaloni a sigaretta con orlo alle caviglie. Il completo è firmato Bimba y Lola e la Reina lo ha indossato per la prima volta nel 2021. L’ensemble ha una caratterista straordinaria. La giacca oversize crea un magnifico effetto snellente che fa apparire la silhouette di Sua Maestà ancora più sottile, grazie anche al contrasto coi pantaloni stretti e alla t-shirt nera che porta sotto.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, i tacchi da infarto di Steve Madden

Per dare un tocco più femminile e toglie austerità all’outfit molto serio, Donna Letizia ricicla le sue sabot di Steve Madden. Si tratta di un paio di slingback con punta in suede nero, cinturino in PVC e tacco di oltre 11 centimetri, da vero infarto che però la Reina gestisce senza problemi. Alle scarpe ha abbinato una borsa con tracolla a catena di Nina Ricci.

Fonte: Getty Images

Anche i gioielli sono essenziali, un paio di orecchini in oro a cerchio e il suo anella di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia. Niente collane invece, nonostante lo scollo a V della t-shirt le permetteva. Come già fatto in settimana, la Reina porta i capelli sciolti, con riga laterale e boccoli in punta.

Il suo look è stato promosso dagli esperti di moda, anche se negli ultimi giorni gli outfit della Regina sono stati un po’ “monotoni”, tutti riciclati e poco rischiosi. Letizia ha dunque preferito adottare un basso profilo che meglio rispecchiava i suoi impegni in agenda, riservando ad altri eventi le mise più creative e sensazionali.