Kate Middleton, William se la spassa senza di lei

Fonte: Getty Images William con sua zia, la Duchessa di Edimburgo

Kate Middleton è rimasta a casa coi tre figli, mentre William se la spassa al Royal Cornwall Show insieme a un’altra donna. Ma la Principessa del Galles non deve temere nulla, la compagna di viaggio di suo marito è la Duchessa di Edimburgo, sua zia.

Kate Middleton, William si dà alla pazza gioia

Kate Middleton è tornata al lavoro in settimana ma solo per presenziare a una riunione a porte chiuse al castello di Windsor. Invece William è andato tra i militari prima, mostrandosi con la divisa di colonnello, e poi in Cornovaglia al Royal Cornwall Show dove si è dato letteralmente alla pazza gioia, lontano dallo sguardo di sua moglie.

Anche se si è dovuto dare un contegno, visto che era in compagnia di sua zia Sophie, la Duchessa di Edimburgo. I due raramente fanno uscite insieme, senza il resto della Famiglia Reale, e hanno impiegato molto bene il tempo, divertendosi moltissimo e assaggiando le prelibatezze locali, alcolici compresi.

Kate Middleton, la passione di William per l’alcol

William non ha nascosto la sua passione per l’alcool, bevendo sidro, whisky e altre bevande al alta gradazione, sempre però in compagnia della Duchessa, tanto che il nipote l’ha presa in giro perché stava bevendo un po’ troppo.

William e Sophie hanno assistito a un’esibizione aerea con i paracadutisti e sono stati accolti da centinaia di persone festanti mentre partecipavano all’evento annuale che celebra il meglio della tradizione e del patrimonio della Cornovaglia attraverso l’agricoltura, il cibo e le bevande.

La coppia è stata ben felice di visitare la tenda del cibo dove ha assaggiato alcuni chutney locali prima di uscire per provare qualche shot di gin.

Il Principe del Galles era decisamente di buon umore. “Siamo passati dai chutney direttamente all’alcol”, ha scherzato, mentre gli veniva mostrata una vasta gamma di gin aromatizzati. “So già come andrà oggi.”

Fonte: Getty Images

Poi, mentre stava parlando con alcuni presenti, William si è accorto che sua zia stava per assaggiare un altro bicchierino e ridendo le ha detto: “Non puoi finirlo. Devi stare attenta”. Sophie gli ha risposto: “Ha imparato dai migliori”. Il nipote ha colto l’allusione e scherzando ha replicato: “Mi hanno beccato con il whisky un paio di volte di troppo. Pensavo di poterlo fare e poi, oh no, non ci sono riuscito”.

A William e Sophie è stato offerto un pasticcio di carne caldo, ma il Principe ha spiegato che lo avrebbe conservato per dopo perché “cercare di parlare e mangiare è un incubo”.

Si sono poi spostati alla bancarella del sidro Healeys Cyder Farm, dopo essersi fermati ad accarezzare un cane. William era particolarmente entusiasta per la qualità dei liquori.

Infine, dopo aver mangiato e bevuto si sono recati a visitare tutti gli stand, accarezzando mucche, pecore, maiali. Una giornata davvero piena di soddisfazioni per William, anche senza Kate.