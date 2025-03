Kate Middleton rischia la vita come Diana per non sgualcire il vestito

Kate Middleton spesso non indossa la cintura di sicurezza per non sciupare gli abiti. Il pensiero corre al tragico destino di Diana

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton, come la maggior parte dei membri della Famiglia Reale, non indossa la cintura di sicurezza. Una notizia che ha fatto molto discutere nei giorni scorsi, soprattutto per la giustificazione che ne è stata data.

Kate Middleton, perché non usa la cintura di sicurezza

In realtà, la questione della cintura di sicurezza non usata dai Reali torna ciclicamente. In molti si chiedono perché non lo facciano, visto che dovrebbero dare il buon esempio tra i sudditi. Anche Kate Middleton ha preso la stessa abitudine dei membri della Corte e spesso la vediamo arrivare in auto senza la cintura di sicurezza.

Ma attenzione, questo accade soprattutto quando Kate è attesa a un evento ufficiale, come ad esempio i banchetti di Stato a Buckingham Palace o a qualche serata glamour, prime di film, i Bafta e così via.

Una spiegazione a questa infrazione del codice della strada è stata data dall’esperto in questioni reali, Michael Chandler. Dietro la scelta di non indossare la cintura di sicurezza ci sarebbero a dir la verità più motivazioni.

Fonte: Getty Images

La prima sembra paradossale. Non viene utilizzata “per motivi di sicurezza“. Nel senso che le guardie del corpo dei Reali hanno l’esigenza di far uscire dall’auto il più velocemente possibile Kate e gli altri augusti passeggeri e la cintura di sicurezza ritarderebbe le operazioni.

Poi c’è una motivazione più frivola. Spesso non vengono allacciate per evitare che gli abiti si sgualciscano. Vi immaginate la Principessa del Galles a Palazzo durante un gala coi altri capi di Stato o con il Corpo Diplomatico, presentarsi con uno dei suoi favolosi abiti da sera scintillante di Jenny Packham tutto spiegazzato?

Evidentemente il Palazzo trova più grave una tale trascuratezza nel look che il fatto di non allacciarsi le cinture. Anche perché gli autisti in dotazione della Famiglia Reale sono dei professionisti. Poi spesso si tratta di percorrere in auto distanze brevi, in certe occasioni vengono chiuse al traffico determinate strade per permettere il passaggio della Famiglia Reale.

Kate Middleton, quando è obbligata a indossare le cinture di sicurezza

Insomma, tutto avviene secondo il rispetto delle più rigide norme di sicurezza. Infatti, sottolinea Michael Chandler, Kate e gli altri membri della Famiglia Reale utilizzano le cinture di sicurezza molto più spesso di quanto si creda.

Se devono fare un lungo viaggio in auto, in autostrada, quando il traffico è intenso, le indossano sempre. Spesso è capitato di vedere Kate guidare e avere come passeggeri i figli. In quel caso, le allaccia. Anche quando è in auto con William, spesso ha la cintura di sicurezza.

Fonte: Getty Images

Certo, anche se viaggiano senza cintura, non verranno in alcun modo multati. Infatti, Carlo e i membri senior della Famiglia Reale godono dell’immunità dai procedimenti giudiziari.

Kate Middleton, il destino tragico di Diana

La questione della cintura di sicurezza però pesa particolarmente nella storia della Famiglia Reale. Infatti, Lady Diana morì in un incedente stradale a Parigi. La Principessa, come Dodi Al-Fayed e l’autista, non indossava la cintura di sicurezza e tutti persero la vita in quello schianto. Si salvò solo la sua guardia del corpo, l’unico ad averla allacciata.

Certamente, l’auto su cui viaggiava Diana andava ad alta velocità. Però, il pensiero a quanto le è accaduto, ogni volta che un Reale non ha la cintura di sicurezza, c’è.