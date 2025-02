Kate Middleton, disastro sfiorato all’annuncio del Palazzo

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton e William sono al centro di una serie di rivelazioni dopo che il loro ex assistente e confidente, Jason Knauf, ha deciso di raccontare alcuni retroscena sulla vita della coppia, tra questi il disastro sfiorato durante l’annuncio della nascita della Principessina Charlotte nel 2015.

Kate Middleton, le rivelazioni dell’assistente personale

Dopo aver raccontato del momento terribile vissuto da William quando ha appreso del cancro di sua moglie, Jason Knauf ha anche svelato quello che è accaduto subito dopo la nascita della piccola Charlotte, la secondogenita dei Principi del Galles.

Kate Middleton e William hanno dovuto seguire un protocollo preciso per annunciare la nascita dei loro tre figli, dato il ruolo che rivestono all’interno della Famiglia Reale. Secondo le regole di Palazzo, la prima persona che deve essere informata della nascita di un royal baby è il Sovrano in carica. Al momento della nascita dei figli dei Principi del Galles era la Regina Elisabetta. Avvisata lei, potevano comunicare la lieta notizia ai parenti più stretti, come i nonni Carlo e Camilla e Carole e Michael Middleton.

Poi, il loro portavoce prepara una comunicazione ufficiale da diramare ai media. Infine, la coppia presenta il nascituro al mondo poco dopo il parto, comparendo sulla porta della clinica con in braccio il bebè. Un iter collaudato che Meghan Markle e Harry non hanno voluto seguire con Archie, nato quando erano ancora membri senior della Famiglia Reale, mostrandolo dopo qualche giorno dalla nascita.

Kate Middleton, il disastro sfiorato dal Palazzo

Per quanto riguarda William e Kate, alla nascita del loro primogenito, George, tutto filò liscio come l’olio. Anche se la gravidanza fu annunciata anzitempo, perché Lady Middleton soffriva di violente nausee.

Ma con Charlotte le cose andarono diversamente e si sfiorò l’incidente, come ha raccontato Knauf. Quest’ultimo era stato incaricato di stendere l’annuncio ufficiale, che includeva informazioni sulla nascita della Principessina, tra cui l’ora del parto e il peso.

Jason ha spiegato: “Non avremmo annunciato la nascita per un altro paio d’ore. Avevo questo pezzo di carta per scrivere il comunicato stampa. Sono uscito dove c’erano ad aspettare i giornalisti pronti a carpire ogni informazione”. Ma a un certo punto l’ex assistente si rende conto di aver smarrito il foglio del comunicato: “Pensavo di averlo perso per strada”.

L’ansia era alle stelle, finché non è arrivato il momento di fare l’annuncio. “Ce l’abbiamo fatta, ma da qualche parte in strada, c’era un pezzo di carta con su scritto che era nata una Principessa, a che ora e quanto pesava”. Alla domanda se fosse mai stato ritrovato quel foglio, Jason ha risposto: “No, non l’ho mai trovato e nemmeno i media. Questo è tutto ciò che conta davvero.