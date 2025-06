“Kate Middleton incoronata Regina in segreto”. Grandi cambiamenti in atto

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton sarebbe già stata incoronata Regina in gran segreto, queste sono le voci che circolano ultimamente e che sono state in qualche modo confermate da un amico della Famiglia Reale che ha dichiarato: “Ci sono dei grandi cambiamenti in atto dietro le quinte“.

Kate Middleton è già Regina

Kate Middleton è dunque già Regina? Evidentemente no, perché Carlo non è morto e non ha abdicato in favore di William. Ma sicuramente la Principessa del Galles si sta preparando al momento solenne, dando un’accelerata alla sua formazione per essere preparata quando sarà il momento di salire ufficialmente sul trono.

La malattia di Re Carlo non è in remissione e Sua Maestà continua a curarsi contro il cancro. Fonti vicine a Palazzo hanno dichiarato che non può fare altre, facendo intendere che è inguaribile e quindi ha solo la possibilità di tenerlo sotto controllo.

Carlo ha 76 anni ed è malato, dunque è ovvio che Buckingham Palace si sta preparando per la successione che potrebbe avvenire quanto prima. Anche se il Re non ha mai mancato un impegno ufficiale e ha anche fatto più di un viaggio all’estero insieme a Camilla. Ma le preoccupazioni sulla sua salute restano.

Naturalmente, questa situazione di incertezza alimenta una serie di rumors sul futuro di Kate Middleton e William. C’è chi sostiene che Carlo potrebbe abdicare a favore di William nel momento in cui capirà di non essere più in grado di sostenere il peso della Corona.

Ma ci sono anche indiscrezioni più fantasiose secondo cui Kate sarebbe già stata incoronata Regina durante una cerimonia segreta. Si sarebbe trattato di una prova generale per quando dovrà per davvero attraversare la navata dell’Abbazia di Westminster e ricevere il titolo di Sovrana consorte.

“Kate ha indossato una Corona e ha seguito lezioni su cosa significhi essere Regina prima della morte di Re Carlo. L’incoronazione è avvenuta con una cerimonia riservata per prepararla a ciò che l’attende”, ha raccontato un insider.

Kate Middleton, molti cambiamenti dietro le quinte

Anche un amico di William e Kate ha confermato che “ci sono dei grandi cambiamenti in atto dietro le quinte”. I Principi del Galles sono molto consapevoli del ruolo che li attende sul trono britannico e la diagnosi di cancro che la Principessa del Galles ha ricevuto lo scorso anno li ha resi ancora più attenti a non sprecare risorge, energie e tempo.

Così, con l’avvicinarsi dei loro futuri ruoli di Re e Regina, la coppia si sta concentrando sulla creazione di un team fidato di consiglieri di alto livello. “Stanno davvero cercando di capire cosa funziona e cosa no“, ha raccontato l’amico.

Nel frattempo Kate è intenzionata a non ammalarsi più, per cui è molto attenta a ogni segnale che manda il suo corpo. Anche per questo motivo non ha partecipato al Royal Ascot, per quanto fosse dispiaciuta, ma sta cercando di trovare il giusto equilibrio tra i doveri di Corte e i bisogni del suo fisico.

Intanto, Kate ha fatto proprio il detto della Regina Madre secondo la quale la posizione di Monarca – e della sua consorte – è “una vocazione, non un ruolo”.