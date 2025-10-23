Kate Middleton, l’abito da sera che la fa sembrare una dea greca

Kate Middleton ha fatto sensazione con un abito da sera di Amanda Wakeley, la stilista di Diana, con inserti glitter e spalle nude

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non finisce di affascinarci con il suo magnifico guardaroba. Ogni suo capo rischia di diventare un pezzo iconico, ma ci sono look che davvero hanno lasciato senza fiato e continuano ad essere fonti di ispirazione.

Kate Middleton, look che fanno sensazione

Kate Middleton ha ben altro a cui pensare ora, con le rivelazioni sul Principe Andrea che hanno provocato un tale scandalo da mettere in crisi la Monarchia. In questo momento lei e suo marito William, in supporto a Re Carlo, stanno ridefinendo i ruoli della Famiglia Reale. Probabilmente verrà coinvolto direttamente anche suo figlio Louis che potrebbe diventare il prossimo Duca di York.

Ma la vita di una Principessa ha anche i suoi lati positivi. Come partecipare a sfavillanti cene di gala al castello di Windsor, visto che per ora Buckingham Palace è inagibile a causa dei pesanti lavori di ristrutturazione.

L’ultima volta che abbiamo visto Kate in abito da sera è stato per il banchetto di Stato in onore di Donald e Melania Trump, lo scorso settembre. In quella occasione Lady Middleton ha stupito tutti scegliendo un vestito dorato con dettagli in pizzo trasparente di un brand che non è solita indossare, ossia Phillipa Lepley.

La rivedremo con un look da sera a inizio dicembre, quando Re Carlo ospiterà il Presidente tedesco e la First Lady. Anche se i dettagli della visita non sono stati ancora divulgati, è quasi certo che si terrà una cena di gala a Windsor dove sarà presente anche Kate.

Kate Middleton, l’abito da dea greca

In ogni caso, nel corso degli anni c’è stata un’evoluzione negli outfit di Lady Middleton. Sicuramente da quando è Principessa del Galles, le scelte ricadono su mise più tradizionali e anche di maggiore rappresentanza, sebbene la moglie di William abbia da sempre un gusto classico e si sia immancabilmente attenuta al dress code di Corte.

È pur vero che nei primi anni di matrimonio osava di più nell’abbigliamento. E infatti nel 2011, poco dopo le nozze con William, Kate ha partecipato a un party benefico a Clarence House, la residenza di Carlo e Camilla, dove ha sfoggiato un abito che fu definito da dea greca e in quel caso nessuno le contestò di avere spalle e braccia scoperte.

Kate Middleton, la stilista di Lady Diana

Il vestito fu realizzato da Amanda Wakeley, una delle stiliste preferite da Lady Diana cui si è affidata in occasioni molto speciali. Come nel 1993 quando indossò il tailleur verde bottiglia per annunciare e sue dimissioni dagli incarichi pubblici, durante un pranzo di beneficenza all’Hilton Hotel, in seguito alla sua separazione da Carlo nel 1992.

Kate scelse dunque per una delle sue prime uscite da Duchessa di Cambridge, allora era conosciuta con questo titolo, un abito creato dalla stilista preferita di Diana, quasi a segnare una continuità con la compianta suocera.

Si trattava di un vestito da sera bianco ghiaccio con un corpetto sorretto da spalline intrecciate, d’argento con glitter, e una lunga gonna a plissettata. Un modello che richiamava la foggia degli abiti con cui la tradizione iconografica ritrae le dee dell’antichità.

Getty Images

“L’abito morbido, di ispirazione greca, valorizza perfettamente la sua figura, con il suo chiffon drappeggiato e le delicate plissettature che creano quel look naturale da ‘dea greca’” ha commentato la stylist Constance Richardson.

Il look all’epoca fu considerato audace, ma la Regina Elisabetta perdonò questo piccolo sgarro al bon ton. D’altro canto, si trattava di un abito da sera che la giovane Kate indossava durante un evento non istituzionale.