Kate Middleton, l’incubo peggiore: “Distrugge un matrimonio”

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton ha vissuto un incubo che ha messo a dura prova il suo matrimonio con William, avrebbe potuto distruggerlo e forse ci è andato vicino. Ma in qualche modo la coppia è stata capace di resistere, facendo sacrifici e cambiando le dinamiche al suo interno.

Kate Middleton, cinque anni da incubo

Kate Middleton e William hanno attraversato un incubo durato almeno cinque anni. Dal 2020 hanno dovuto affrontare la Megxit e i conseguenti attacchi di Harry e Meghan Markle che li hanno presi di mira direttamente. I Sussex hanno accusato William di aggressione fisica e Kate di razzismo, spesso hanno raccontato mezze verità sul loro conto, cercando di metterli in cattiva luce.

Poi è arrivato il Covid. Will e Kate, come tutto il mondo, si sono chiusi in casa, certo loro potevano godere di una vasta proprietà, come Anmer Hall, con un parco esteso in cui potevano giocare in libertà i tre figli. Probabilmente anche a causa della pandemia, Louis non ha mai preso parte a un viaggio di Stato coi genitori.

Durante il lockdown il Principe del Galles si ammalò di Covid, ma il Palazzo lo tenne nascosto, per evitare di alimentare paure e inquietudini.

Superato il Covid, nel 2022 è morta la Regina Elisabetta. La sua dipartita ha ovviamente segnato un grande cambiamento nella Monarchia britannica. Carlo è diventato Re e ha ridisegnato gli equilibri all’interno della Corte. Intanto, William e Kate sono diventati Principi e Principessa del Galles, assumendo su di sé nuovi oneri.

Poi nel 2024 la diagnosi di cancro fatta a Kate. Per nove mesi Lady Middleton si è dovuta sottoporre a chemioterapia preventiva. E William si è trovato a doversi occupare dei figli e degli eventi istituzionali praticamente da solo, con la preoccupazione grande della salute di sua moglie e contemporaneamente di suo padre, anche lui ammalato di cancro.

Kate Middleton, il matrimonio con William messo a dura prova

Kate e William sono stati letteralmente travolti da molti eventi negativi, accaduti quasi contemporaneamente. Il loro matrimonio è stato messo a dura prova e ha subito un contraccolpo. Tra l’altro, mentre la Principessa si curava, circolavano numerosi rumors sui presunti tradimenti di William, si disse persino che l’avesse picchiata e per questo Kate non si mostrava più in pubblico.

L’esperta di questioni reali, Amanda Foreman, ha commentato: “Gli ultimi cinque anni sono stati un incubo per loro in ogni modo possibile, l’anno scorso ancora di più. Ciò distrugge un matrimonio o lo consolida”.

Seconda la Foreman, William e Kate ne sono usciti rafforzati: “C’è un senso di protezione e di collaborazione fra loro”. E ha aggiunto: “La scena internazionale è così instabile che è piuttosto straordinario vedere come entrambi siano stati all’altezza della situazione”.

Alla fine del 2024 il Principe del Galles fece alcune dichiarazioni sul periodo buio che ha vissuto con la moglie e il padre malati di cancro. “Cercare di superare questo e tenere tutto in carreggiata è stato davvero difficile”, ha detto. “Sono così orgoglioso di mia moglie, sono orgoglioso di mio padre, per come hanno gestito le cose. Ma da un punto di vista personale, è stato, sì, è stato brutale”.