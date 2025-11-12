Kate Middleton interrompe il programma e lascia tutti sbalorditi

Kate Middleton cambia improvvisamente il programma durante la cerimonia del Giorno dell'Armistizio e lascia tutti sbalorditi: "Ho tremato"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton ha presenziato per la prima volta alla cerimonia commemorativa del Giorno dell’Armistizio. La Principessa del Galles ha svolto al meglio le sue funzioni, anche se al termine della visita ha sbalordito tutti con un cambio di programma inaspettato.

Kate Middleton, la prima volta alla toccante cerimonia

Re Carlo ha conferito a Kate Middleton un importante ruolo quest’anno: le ha permesso di presenziare alla cerimonia di commemorazione all’Armed Forces Memorial presso il National Memorial Arboretum nello Staffordshire in sua rappresentanza.

La Principessa del Galles ha partecipato alla funzione, cantato insieme ai veterani, ha osservato due minuti di silenzio per onorare i caduti in guerra e ha deposto una corona di fiori con un biglietto scritto di suo pugno, per non dimenticare il sacrificio di molti soldati.

Dopo la cerimonia e la recita di un componimento poetico scritto per l’occasione, la Principessa ha parlato coi veterani presenti e con un gruppo di studenti, figli di militari.

Kate Middleton, look a lutto

Kate era magnifica con il suo look austero, rigorosamente nero, in rispetto dei caduti di guerra. Lady Middleton ha scelto di riciclare il suo cappotto di Catherine Walker e ha indossato un cappello a tesa larga che le copriva parte del viso. Per proteggersi dal freddo ha optato per guanti e stivali, rigorosamente neri.

Ovviamente indossava la spilla a forma di papavero rosso, in particolare ne ha scelta una a due fiori. I papaveri simboleggiano il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita in guerra, perché sono i primi fiori a nascere su un terreno di battaglia.

Kate Middleton, cambio di programma a sorpresa

Sebbene Kate si sia attenuta scrupolosamente al cerimoniale e a quanto prevedeva il programma definito con il Palazzo, ha deciso di cambiare i piani all’improvviso proprio mentre stava per rientrare a casa.

Terminate le funzioni e gli incontri programmati, la Principessa del Galles ha deciso di andare a salutare le persone che erano venute a vederla. Così, invece di salire in auto, si è avvicinata alla gente che si era radunata il National Memorial Arboretum, facendo la loro felicità.

Molti degli astanti sono stati piacevolmente sorpresi da questo gesto inaspettato di Kate. La moglie di William infatti è andata a stringere le mani, si è fatta fotografare e ha scambiato qualche battuta con le persone presenti.

Qualcuno ha raccontato: “Ha detto che era un posto meraviglioso, che non era mai stata prima, ed è stata onorata di essere venuta qui oggi e l’ha trovato davvero emozionante”.

Una donna di 75 anni, che aveva festeggiato il compleanno, ha detto: “Ho potuto stringerle la mano. Ha detto che era un posto incantevole e che era un onore per me essere invitata qui oggi. Ci ha chiesto da dove venissimo”. E ha aggiunto: “Sono assolutamente sbalordita. È un regalo di compleanno fantastico, non avrei potuto chiedere di meglio”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!