Svelato il trucco che la futura Regina Kate Middleton utilizza da anni per riuscire ad avere del tempo per sé: William l'aiuta in questo

Kate Middleton conosce bene le proprie responsabilità e sa bene, ormai, quanto complessa possa essere la vita di corte. Nonostante tutto, è particolarmente impegnata nel non annegare tra le pagine del protocollo. Ciò vuol dire anche riuscire a trovare del tempo per se stessa.

Oggi è la Principessa del Galles e un giorno sarà la Regina d’Inghilterra. Nonostante ciò, però, riesce a staccare la spina, quando ne ha davvero bisogno. Il tutto grazie a un trucco intelligente, che ormai mette in pratica da tanto. In questo modo evita di ritrovarsi circondata da fan della famiglia Reale.

Il trucco di Kate Middleton

A svelare il segreto di Kate Middleton è stata Tina Brown, ex redattrice di Vanity Fair. Com’è consueto nel Regno Unito, ha pubblicato un libro-verità sulla Corona, dal titolo The Palace Papers. Quello che era un dettaglio minore, è diventato di colpo virale. Ciò evidenzia il grande amore e interesse del pubblico per Kate Middleton.

Scendendo nel dettaglio, se pensate che la futura sovrana possa andarsene in giro con una parrucca e grandi occhiali a coprirle il viso, vi sbagliate. Il suo trucco è interamente basato su una sveglia e una gran forza di volontà.

Stando a quanto riportato dall’autrice, è solita puntare la propria sveglia alle prime ore del mattino. Uno sforzo fisico per poter stare tranquilla, senza impegno istituzionali. In questi frangenti, si recava nelle aree preferite di Londra, alla ricerca di relax e riposo, prima di dover sottostare al lungo programma quotidiano.

Il luogo del cuore di Kate e William

Riuscire in quest’operazione vuol dire anche evitare i fotografi e i giornalisti, non soltanto i comuni cittadini amanti della Corona. Una strategia vincente per molto tempo, ha spiegato Tina Brown, ma poi qualcuno si è reso conto di tale abitudine.

È stata così “beccata”. In passato, ha spiegato, c’è chi ha svelato come stesse accedendo, in maniera privata e privilegiata, a una mostra di David Hockney, presso la Royal Academy di Londra. L’unico modo per poterne godere davvero, prendendosi il suo tempo. Svelato il tutto, però, la missione è miseramente fallita, dato l’arrivo di curiosi e soprattutto paparazzi.

William dimostra di far parte di una nuova generazione di Reali e, come sua madre, comprende l’importanza della privacy, anche se si fa parte di una delle famiglie più importanti e in vista al mondo.

Ha infatti collaborato con Kate, sposata nel 2011, al fine di non trasformare la loro vita in una serie di impegni oberanti. Il futuro Re ha ben compreso quanto fosse importante per lei riuscire a tutelare la propria individualità.

Al tempo in cui erano fidanzati, e frequentavano la St. Andrews in Scozia, erano soliti recarsi di nascosto in una tenuta di Balmoral. Un modo per l’amata coppia reale per restarsene lontani da occhi indiscreti. In questo luogo erano soliti fare picnic e barbecue, passeggiare nei boschi, andare a caccia e pesca e, semplicemente, ritrovarsi. Un’abitudine che non è svanita, come dimostra il fatto che siano oggi soliti portare anche i loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Ciò che è cambiato è la destinazione. Nell’Aberdeenshire posseggono oggi un cottage con tre camere da letto, Tam-Na-Ghar.