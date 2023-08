Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton non si aspettava di ricevere un rifiuto quando ha invitato a Palazzo per il tè Dolly Parton. Ma è successo. La cantante ha infatti respinto al mittente l’invito della Principessa del Galles. E la spiegazione che ha dato ha sorpreso tutti.

Kate Middleton, respinto l’invito per il tè

Dolly Parton si trovava a Londra per una serie di concerti. La notizia non è sfuggita a Buckingham Palace. E così Kate Middleton ha pensato di riceverla a Corte offrendole un tè. La Principessa del Galles ha un ottimo rapporto con le star dello spettacolo, spaziando dal teatro al cinema e alla musica. Daniel Craig, ultimo 007, ha una relazione confidenziale con lei, tanto che durante uno dei match di Wimbledon, lo scorso luglio, è stato fotografato mentre conversava amabilmente con Kate senza nemmeno alzarsi dalla poltrona per salutarla. Un atteggiamento che per altro è stato criticato come mancanza di rispetto nei confronti di un membro senior della Famiglia Reale.

Grande ammiratore di Kate è anche Tom Cruise. Lo scorso anno fece scalpore quando alla prima londinese di Top Gun: Maverick la star di Hollywood si permise di prenderla per mano per aiutarla a salire le scale.

Lady Middleton non si è mai infastidita per queste confidenze che non rispettano il protocollo di Corte e al contrario sembra molto a suo agio durante questi incontri. Così, non stupisce che abbia colto l’occasione di incontrare il mito della musica country, Dolly Parton. La cantante ha raccontato al Daily Mail perché ha rifiutato l’invito di Kate. Anche se la sua spiegazione è apparsa molto divertente, non ha convinto fino in fondo.

Dolly Parton, il rifiuto a Kate Middleton

Dolly ha affermato di avere sfiorato per diverse volte la possibilità di conoscere i membri della Famiglia Reale. Ultima in ordine di tempo, la Principessa del Galles che avrebbe voluto condividere con lei una tazza di tè a Buckingham Palace. Ma, ha spiegato la Parton, è stata costretta a rifiutare l’invito, anche se “ho pensato che fosse molto dolce e gentile da parte sua [di Kate Middleton ndr] invitarmi e spero in futuro di poterci andare. Sarebbe fantastico”. Questa volta però proprio non ce l’ha fatta e scherzando ha spiegato perché: “Non avrebbe promosso il mio album, quindi ho dovuto dire di no”.

Dolly Parton si è salvata dall’imbarazzo di aver respinto l’invito della Principessa del Galles con una battuta ironica che è tipica del suo stile, ma di fatto non ha spiegato il vero motivo che l’ha tenuta lontana da Palazzo. Anche se ha tenuto a sottolineare quanto fosse grata a Kate per aver pensato a lei e ha continuato raccontando di quanto ami Londra e l’atmosfera che si vive in città. “Amo la gente, l’atmosfera di Londra. Sfortunatamente non ho tempo per visitare la città”.

Sfortunatamente la cantante non ha potuto visitare Londra come avrebbe voluto. Gli impegni del suo tour sono stati talmente pressanti che non solo non ha trovato il tempo per girare tra le vie della capitale britannica, ma nemmeno è riuscita a fare un salto a Palazzo per prendere il tè con Kate, futura Regina di Gran Bretagna.