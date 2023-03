Kate Middleton, le foto del nuovo Royal Baby: da invidia

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Un nuovo Royal Baby è nato in Europa ed è così bello da fare invidia a Kate Middleton che tanto desidera un altro bebè. Il nuovo nato è il secondogenito del Principe Guillaume e della Principessa Stéphanie del Lussemburgo. La coppia ha condiviso sul loro profilo ufficiale le prime foto del neonato ed è semplicemente un amore.

Stéphanie del Lussemburgo ha dato alla luce il suo secondogenito lunedì 27 marzo 2023 alle 10:04, il Palazzo lo ha annunciato con una nota ufficiale che recita: “Le loro altezze reali il principe ereditario e la principessa ereditaria sono lieti di annunciare la nascita del loro figlio alla Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Lussemburgo lunedì 27 marzo 2023 alle 10:04”.

Si tratta di un maschietto che è stato chiamato François Henri Luis Marie Guillaume, “pesa 3,575 kg e misura 53 cm”, ha fatto sapere la Casa Reale. Stéphanie e Guillaume del Lussemburgo hanno un altro maschietto di 2 anni, Charles, che aspetta con ansia a casa l’arrivo del fratellino. Almeno così riporta il comunicato del Palazzo che scrive: “La principessa Stéphanie e suo figlio sono sani e stanno bene. Il principe ereditario, la principessa ereditaria e suo fratello, il principe Carlo , non vedono l’ora di presentarvi il principe François”. E così hanno fatto.

Le prime foto del piccolo François

La coppia ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram le prime foto di François. La prima immagine è un ritratto di famiglia in bianco e nero realizzato subito dopo il parto. Il piccolo dorme tranquillo tra le braccia della mamma che lo bacia teneramente sulla fronte, mentre il papà li guarda sorridente. Poi inizia una serie di scatti del neonato. Il bebè indossa una tutina in lana bianca ed è sdraiato su una copertina dello stesso colore e tiene i pugni chiusi. In un’altra foto è sorretto dalla mano del papà, in un’altra ancora muove le gambine e ha lo sguardo sonnacchioso.

A commento delle immagini scrivono i Principi: “Il Granduca Ereditario e la Granduchessa Ereditaria sono felici di condividere con voi le prime foto del Principe François. 👶 ❤️ In questa occasione, desiderano ringraziarvi per le tante belle congratulazioni che hanno ricevuto per la nascita del loro secondo figlio”.

Le foto sono state realizzate da Celine Maia e sono davvero irresistibili, moltissimi i commenti dei sudditi e dei sostenitori della coppia. “È assolutamente adorabile! 😍💙 Ancora una volta, congratulazioni ai genitori felici e al fratello maggiore Charles. Grazie per aver condiviso queste immagini con noi!”. E ancora: “Congratulazioni😍😍😍😍È così adorabile e meraviglioso”.

Kate Middleton e la voglia di un quarto bebè

In effetti è una meraviglia e non stupisce che possa suscitare l’invidia (tutta positiva) di Kate Middleton. La Principessa del Galles adora i bambini, specialmente i neonati. In più occasioni ha manifestato il desiderio di avere il quarto figlio, ma William è contrario e certo ora è improbabile che abbia il tempo per affrontare una nuova gravidanza. Ma mai dire mai. In fondo la Regina Elisabetta ha gestito il suo regno per 70 anni e ha dato alla luce quattro figlio. Anche se i sacrifici sono stati molti e Carlo spesso gli ha rimproverato di essere stata per lui una madre assente.