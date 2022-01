Kate Middleton, la nuova tinta organica per capelli costa solo 14,77 euro

Kate Middleton, look business chic e tenerezze con William

Kate Middleton si è presentata ai primi appuntamenti del 2022 con un nuovo colore di capelli, decisamente più scuro rispetto al castano chiaro che ha sfoggiato prima di Natale. La Duchessa di Cambridge usa solo tinte organiche che si possono acquistare anche online a partire da 14,77 euro.

Tinta organica Puoi acquistare online una tinta per capelli come quella che usa Kate Middleton

Kate Middleton cambia colore di capelli

Come è noto, i capelli sono un punto di forza di Kate Middleton che li ama portare lunghi sulle spalle arricciati in boccoli cui dà volume con la sua spazzola magica. Per il nuovo anno ha deciso di cambiare look, adottando una tinta più scura e calda rispetto al castano chiaro. La Duchessa ha optato per un marrone cacao, più in linea con le giornate fredde di gennaio.

Kate Middleton, il segreto della sua tinta svelato dall’hair stylist

Generalmente Kate si affida al salone Richard Ward Hair & Metrospa di Chelsea per le sue acconciature. Richard Ward, l’hair stylist che si occupa personalmente della chioma della Duchessa di Cambridge ha rivelato che per realizzare a casa una tinta simile alla sua, bisogna mescolare tonalità diverse: “Una più chiara del tuo colore di base naturale, una più o meno uguale e una leggermente più scura per creare un effetto sfumato ma dello stesso colore”. E ricorda di non tingere in blocco tutti i capelli ma una ciocca alla volta per creare un effetto naturale.

Altro dettaglio da ricorda: Kate utilizza solo tinte organiche che racchiudono ingredienti naturali certificati, anche se, come sottolineano gli esperti, non sono del tutto privi di sostanze sintetiche.

Kate Middleton, nuovo look 2022

Laura Kay, esperta di trucco e parrucco e fondatrice di Laura Kay London, ha confermato a Femail la tendenza di Kate a scegliere tonalità più scure e serie. “Il suo nuovo colore di capelli sembra molto adulto e serio rispetto ai recenti toni più caldi e luminosi, ma le morbide onde la fanno sembrare sempre giovane”. Anche il make up si è adeguato al cambiamento di tonalità. “Il trucco è naturale, un rosa leggero per le labbra, un fondotinta opaco e cipria rosa”. Niente elementi glitter che invece aveva utilizzato negli eventi di dicembre.

L’esperta sottolinea come “Per far risaltare le sopracciglia e lo sguardo, ha applicato un ombretto bianco o più chiaro sopra le pieghe degli occhi. Questo è un trucco classico per riflettere la luce e aiuta a illuminare il viso”.