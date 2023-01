Kate Middleton, chi è e cosa fa la cugina che l’ha tradita con “Spare”

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i suoi look total lana fanno tendenza

I panni sporchi si lavano in famiglia, ma sappiamo bene che non è il caso della Famiglia Reale inglese che, nel corso dei decenni, è sempre stata protagonista di rivelazioni (più o meno pesanti), da parte di vari membri. Ma quello che, probabilmente, Kate Middleton non si sarebbe mai aspettata, era il tradimento della sua cugina preferita che, a sorpresa, ha lavorato con il Principe Harry per la sua autobiografia Spare.

Chi è la cugina di Kate Middleton di cui tutti parlano

La famiglia di Kate Middleton, sin dalle nozze con il Principe William, ha sempre sgomitato per avere uno spazio sulle prime pagine dei tabloid, e in prima fila alle cerimonie ufficiali. Se mamma Carole è l’artefice di tutto (fu lei a inviare sua figlia nelle stesse scuole dell’erede al trono, spingendo per una loro unione), sua sorella Pippa ha fatto molto parlare di sé i primi tempi, così come il fratello James. Ma proprio loro due, a lungo andare, hanno capito che ne ricavavano più danni alla loro vita personale che benefici, come ammesso dallo stesso James Middleton, che ha cercato di fuggire in tutti i modi dall’attenzione mediatica, che gli aveva causato stress e depressione.

Chi non conoscevamo ancora, invece, era la cugina preferita di Kate, Lucy Middleton. La donna, figlia di zio Richard, fratello maggiore di papà Michael, è cresciuta con la Principessa del Galles e, vista la poca differenza d’età, le due hanno affrontato tantissime esperienze insieme, persino vivendo per un periodo da sole a Firenze negli anni 2000.

Lucy è una delle madrine di battesimo del Principe Louis, ma fa un lavoro che, negli ultimi mesi, l’ha messa in una posizione di difficoltà: è un avvocato senior della Penguin Random House, la casa editrice che ha pubblicato l’autobiografia bomba del Principe Harry, Spare.

Questo sì che è un bel colpo di scena, e chissà cosa ne pensano Kate e William.

Il tradimento di Lucy Middleton

Il nome di Lucy Middleton non è balzato per caso agli onori della cronaca: oltre ad essere uno dei legali della casa editrice con la quale ha collaborato il Principe Harry per le sue memorie (il che potrebbe essere una pura casualità), sbirciando il suo profilo LinkedIn si può scoprire la sua particolare qualifica.

Infatti, la cugina di Kate è specializzata in diffamazione, privacy e riservatezza. Qui le coincidenze cessano di esistere: è certo che Penguin Random House abbia sottoposto il manoscritto del Duca di Sussex ai suoi legali, e in particolare a Lucy, che si occupa proprio di misurare quanti danni possano causare gli scritti degli autori stessi, in caso di eventuali querele e richieste di risarcimenti per diffamazione.

Ora, il lavoro è lavoro, e questo non si mette in dubbio, ma certamente la stampa inglese non vedeva l’ora di trovare un nuovo appiglio per complicare ulteriormente la trama di questa vicenda: Lucy ha tradito sua cugina Kate, titola qualcuno, perché ha partecipato alla pubblicazione del libro che attacca duramente proprio la Principessa del Galles.

Qualcuno, invece, sostiene che l’avvocatessa potrebbe essere stata una spia e aver fatto delle anticipazioni alla Famiglia Reale sui contenuti di Spare, una mossa poco furba lavorativamente parlando, che potrebbe causarle delle gravi conseguenze.