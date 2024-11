Harry e Meghan Markle, la strategia di investimento. Ma sono sempre più lontani

Fonte: Getty Images Meghan Markle e il Principe Harry

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno messo in atto una strategia di investimento ben precisa: stanno ampliando il loro patrimonio immobiliare. La scelta di acquistare la casa in Portogallo, proprio a due passi da quella della Principessa Eugenia, la cugina di Harry e figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson, non è casuale secondo i beninformati.

La strategia di investimento del Principe Harry e Meghan Markle

Stando a quanto riferito dal Sun, il Principe Harry e Meghan Markle hanno messo in atto una strategia ben precisa, scegliendo di investire i milioni dell’affare di Netflix nel portafoglio immobiliare. “Stanno usando i loro soldi in modo intelligente”, ha riferito una fonte. I Sussex al momento stanno trascorrendo sempre più tempo da separati, tanto che si è tornato a discutere di un imminente divorzio.

Ma l’acquisto della casa in Portogallo non è una scelta casuale: i guadagni derivati dai contratti televisivi e letterari si trasformano, quindi, in un impero immobiliare globale. Anche perché pare che non abbiano intenzione di vivere nella nuova casa, che potrebbe essere messa addirittura in affitto. In effetti, gli introiti dei Sussex non sono propriamente pochi, considerando l’anticipo da 15 milioni di sterline che Harry ha ricevuto per l’autobiografia Spare, a cui si aggiungono i milioni di sterline lasciati in eredità dalla defunta Regina Madre e che ha ricevuto al compimento dei 40 anni a settembre.

La preoccupazione del Palazzo per la situazione finanziaria di Harry e Meghan Markle

Gli introiti non sono pochi, certo, ma il Principe Harry e Meghan Markle si aspettavano certamente di più. Proprio così: alcuni addetti ai lavori di Buckingham Palace, infatti, hanno espresso spesso preoccupazione sulla situazione finanziaria dei Sussex. Temono un giorno in particolare, ovvero quando finiranno i soldi. Questo perché Harry e Meghan hanno spese a dir poco enormi e sborsano una fortuna in sicurezza, sia negli Stati Uniti quanto nel momento in cui il Principe ritorna nel Regno Unito.

La casa in Portogallo è solo la prima di una serie di acquisti che i Sussex prevedono di fare: la coppia ha un piano aziendale che non li vede più sempre insieme. Meghan ha in previsione di vendere la sua marmellata, mentre Harry dovrebbe annunciare dei progetti separati. Una fonte vicina ai Sussex ha insistito per aggiungere che “è normale che le coppie non facciano tutto insieme”. Eppure, il portavoce dei Sussex si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni in merito alla loro situazione.

La mossa astuta di Meghan Markle

C’è un’altra chiave di lettura riguardo all’acquisto della casa in Portogallo. Pare, infatti, che la Markle sia preoccupata dell’influenza della Famiglia Reale. “È profondamente preoccupata che la Famiglia Reale possa manipolare Harry affinché si reinserisca senza di lei, quindi deve essere proattiva per assicurarsi di non essere isolata o messa da parte”. Le cose tra i Sussex non andrebbero bene, eppure, almeno per il momento, le voci sul divorzio rimangono, appunto, solo voci. Anche se Harry sogna di tornare a Natale dalla sua famiglia: pare che la mancanza di casa si sia fatta ogni giorno più concreta.