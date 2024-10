Fonte: IPA Harry e Meghan Markle

Le condizioni del matrimonio tra Harry e Meghan Markle sembrano peggiorare di continuo. Si rincorrono di fatto voci sul loro possibile divorzio ormai da tempo. Le ultime notizie in merito giungono dal Montecito Journal, ovvero il giornale locale della cittadina che la coppia ha scelto per crescere i loro figli.

Harry e Meghan in crisi

Di certo il Montecito Journal non viene letto normalmente in altre parti del mondo che non sia la stessa Montecito. Da quando però Harry e Meghan Markle si sono trasferiti lì, va da sé che l’interesse per le news locali sia aumentato notevolmente.

É infatti il Mirror ad aver diffuso le indiscrezioni riportate dai giornalisti locali, che nella sezione gossip parlano di coppia in piena crisi. È da tanto che non si mostrano insieme in pubblico, il che rappresenta di fatto un comportamento molto insolito per i due. Nel corso degli ultimi anni hanno vissuto esperienze particolarmente probanti e, non è da escluderlo, il tema della Famiglia Reale potrebbe rappresentare motivo di divisione interna.

Harry vorrebbe recuperare il rapporto con la sua famiglia, o comunque con suo padre, malato e non più giovanissimo. Riuscire a tornare a casa però vorrebbe dire fare un passo indietro su certe dichiarazioni, presumibilmente. Impensabile che Meghan, dopo tutto il percorso vissuto e il ritorno in auge, seppur per poco, possa voltare pagina tanto facilmente.

A firmare le indiscrezioni è Richard Mineards, ex reporter esperto di Famiglia Reale. A destare particolari sospetti sarebbe stato il viaggio di Harry per l’evento benefico tenutosi a Londra, WellChild Awards. Al tempo stesso, invece, Meghan ha preso parte alla Girls Inc. of Greater Santa Barbara.

“Per lei è stata la seconda apparizione pubblica senza Harry dalla sua visita al Children’s Hospital di Los Angeles del 5 ottobre”. In tanti, che di professione scrivono e si informano sugli equilibri e le indiscrezioni dei Reali, sono certi del fatto che sia in corso un processo di separazione. Non è dato sapere se si sia giunti allo scambio degli incartamenti e al confronto tra avvocati ma, leggiamo, ormai “conducono vite sempre più separate”.

Il ritorno a casa

Harry ha preso parte a numerosi eventi negli Stati Uniti senza sua moglie al seguito, dal vertice delle nazioni Unite all’appuntamento con l’organizzazione benefica WellChild. I due rappresentavano una squadra che sembrava infallibile e incrollabile. Soli contro le storture del Regno Unito, ma soprattutto della Famiglia Reale e dei tabloid da essa alimentati.

Cosa accadrà ora? Si suppone che Harry possa realmente riavvicinarsi alla propria famiglia, qualora dovesse confermarsi un divorzio da Meghan Markle. La vita del principe, però, si complicherebbe enormemente. I suoi figli vivono infatti negli Stati Uniti e un suo trasferimento in pianta stabile nel Regno Unito appare improbabile. Sarebbe però già una gran rivoluzione, in positivo, sapere di poter rimettere piede in territorio UK e parlare con suo padre faccia a faccia. Tutt’altro discorso il legame con suo fratello William. Le parole scritte in Spare non si dimenticano. La situazione inoltre potrà soltanto peggiorare quando l’erede al trono diventerà Re.