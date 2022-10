“Harry ha fatto piangere Kate”. E con Meghan corre ai ripari: il tentativo disperato

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Meghan Markle, look a lutto (quasi) identici

Harry e Meghan stanno correndo ai ripari in ogni modo possibile e persino inimmaginabile. Secondo fonti vicine al Duca e alla Duchessa di Sussex (forse ancora per poco), hanno intenzione di riconciliarsi con la Famiglia Reale, e hanno addirittura messo in discussione il contenuto del libro di memorie e del documentario targato Netflix. Questo confermerebbe tutte le voci che si sono susseguite negli ultimi mesi: una sorta di “guerra” contro Carlo, che ora è Re, e non c’è più la Regina Elisabetta a proteggere il nipote.

Harry e Meghan, il tentativo disperato per riconciliarsi con la Famiglia Reale

Stando alle ultime notizie che provengono dalle fonti vicine ai Sussex, Harry e Meghan avrebbero intenzione di rivedere i contenuti del libro di memorie e del documentario su Netflix. Il motivo conferma tutte le indiscrezioni dell’ultimo periodo: come previsto dagli autori Reali, l’obiettivo di Harry era di “screditare” il padre Carlo, reo di averlo lasciato da solo in situazioni difficili. Ma non solo.

Sia la serie che il libro di memorie sono fin troppo critici nei confronti del Re e della stessa Regina Consorte, Camilla, con cui Harry non ha mai legato davvero. Gli addetti ai lavori hanno confermato che i Duchi di Sussex stanno facendo di tutto per “attenuare” la retorica usata, in modo tale da potersi riappacificare con la Famiglia Reale.

A sostegno di questa tesi c’è anche l’interruzione del rapporto con Sunshine Sachs, la società di pubbliche relazioni che avevano assunto per la loro nuova vita in America. Questo gesto è stato visto come un ramoscello d’ulivo per ricostruire i ponti con il Re. “Il 2023 dovrebbe essere l’anno della riconciliazione“. Per alcune fonti non c’è alcun dubbio, ma nemmeno “terreno di gioco” per fare in modo che succeda.

Re Carlo non si fida di Harry e Meghan

“Ora tramano per una riconciliazione. Il loro tempismo è spaventoso come sempre. Hanno sbagliato completamente e dimostra che sono una coppia calcolatrice“. Un esperto Reale si è già pronunciato sul piano di Harry e Meghan, usando parole molto forti e dirette.

Secondo gli esperti, infatti, la fiducia è andata persa per sempre, e la coppia non sarà più guardata allo stesso modo. “Il Principe Harry e Meghan Markle sono molto arroganti a pensare che possono riconquistare la fiducia del Re e del Principe William. Adesso, se mancano di rispetto al Re, non fanno un danno solo all’uomo, ma anche all’Istituzione“.

Il legame tra Harry e Kate: il giorno in cui l’ha fatta piangere

L’incognita nella situazione è Kate Middleton. La Principessa del Galles è sempre stata molto legata al fratello minore di William. Abbiamo assistito al Royal Wedding del futuro Re d’Inghilterra seguendo il protocollo, le tradizioni. Ma, una volta spente le luci dei riflettori, il matrimonio si è svolto come qualsiasi altro, tra balli e un discorso che ha molto colpito Kate, tanto da “piangere”.

Harry, infatti, ha dedicato a Kate e William delle parole umoristiche, come nel suo stile, ma anche affettuose e di incredibile sostegno. Invece, il Principe del Galles non è mai stato romantico come il fratello. A lungo, è stata considerata Kate la “chiave di volta” per ricucire il rapporto tra William e Harry. Non ha mai smesso di volere bene al Duca di Sussex, nonostante tutto il dolore e le sofferenze causate.

Ragionevole e posata, come una perfetta futura Regina, la Middleton non si è mai fatta trascinare dalle emozioni. Sarà ancora una volta Kate a porre rimedio alla situazione, magari in memoria delle parole che Harry ha speso per lei e che l’hanno tanto emozionata?