Le famiglie reali più amate sui social

La famiglia reale britannica e, soprattutto, i Principi di Galles sono in testa alla classifica di gradimento, anche se a tenergli testa c’è Rania di Giordania

IPA La Principessa del Galles con il suo smartphone

La risposta può risultare scontata e banale, perché la Royal Family britannica è la più amata sul web, ma tutte le case reali sanno bene che la loro immagine oggi passa anche — e forse soprattutto — attraverso i social media. Ognuna comunica in modo diverso: c’è chi è più immediata, chi più autentica e chi ha un tono più moderno e vicino al popolo.

Per un’istituzione abituata a comunicare attraverso i protocolli non è una sfida facile creare uno storytelling quotidiano che rimanga istituzionale ma che allo stesso tempo incuriosisca e crei nell’utente il desiderio di seguire i profili. Negli anni le tecniche si sono affinate e oggi tutte le case reali utilizzano molto il dietro le quinte e le immagini sorridenti e positive, che creano vicinanza.

La Royal Family sui social

La famiglia reale britannica, tradizionalmente la più visibile e da sempre la più brava e organizzata a comunicare con ogni mezzo a disposizione, – non a caso è la monarchia più famosa al mondo – ha da tempo compreso l’importanza dei social. Ad esempio, l’account ufficiale @theroyalfamily su Instagram conta oltre 13 milioni di follower.

Elisabetta II sbarca sui social

Sotto il regno di Elisabetta II, la Royal Family, nel 2012, è sbarcata sui social. Nel marzo 2019, durante una visita al Museo della Scienza di Londra, la Regina ha pubblicato personalmente per la prima volta su Instagram una fotografia d’archivio: si trattava di una lettera scritta al trisavolo di Sua Maestà, il Principe Alberto, da Charles Babbage, considerato il primo pioniere dell’informatica al mondo. Dallo stesso museo aveva inviato il suo primo tweet nel 2014.

Ma la Sovrana è stata una pioniera della comunicazione. Nel 1953, grazie al consiglio del marito, il Principe Filippo, è stata trasmessa la cerimonia d’incoronazione alla BBC. Poi, nel 1957 Elisabetta II ha registrato il suo primo messaggio natalizio trasmesso in TV, nel 1997 ha lanciato il primo sito web della monarchia britannica e nel 1976, durante un impegno in una base militare, ha inviato la sua prima e-mail.

La netiquette della famiglia reale britannica

Per i social network, sul sito della Royal Family è disponibile una netiquette con le linee guida da seguire. “L’obiettivo dei nostri canali social è creare un ambiente in cui la nostra comunità possa partecipare in sicurezza al dibattito e sia libera di esprimere commenti, domande e suggerimenti.

Chiediamo a chiunque interagisca con i nostri canali social di mostrare cortesia, gentilezza e rispetto per tutti gli altri membri delle nostre community sui social media. Per contribuire a creare questo ambiente sicuro, abbiamo definito alcune linee guida”, al termine di questa premessa c’è una serie di consigli sul comportamento da tenere nelle pagine reali.

La Principessa di Galles è la più amata

Dopo la morte di Elisabetta II, la più seguita sui social è la Principessa di Galles che dopo ogni sua uscita pubblica totalizza migliaia di like, commenti e su tutti i social vengono creati tanti post soprattutto sui suoi outfit. La Principessa ha un account in comune con il marito @princeandprincessofwales che conta oltre 17 milioni di follower e ha una comunicazione meno istituzionale rispetto a quello di Re Carlo III.

Molti membri minori della famiglia reale britannica hanno profili personali o semi-personali molto seguiti: i reali diventano “influencer” raccontando la loro vita. Due esempi sono le nipoti del Duca di Kent che hanno acquisito notorietà a livello internazionale grazie ai social.

La Casa Reale spagnola arriva in ritardo su Instagram

La famiglia reale spagnola ha deciso di entrare in modo ufficiale nel mondo di Instagram recentemente: il 20 giugno 2024, quando è stato lanciato l’account ufficiale della Casa Reale spagnola, @casareal.es.

Secondo El País, il debutto risponde a un’esigenza di modernizzazione dell’immagine della Corona, in particolare per avvicinarsi ai giovani utenti.

In questo caso, la famiglia reale spagnola ha scelto un profilo esclusivamente istituzionale: non account personali delle singole persone reali, ma uno «ufficiale» per tutti i membri, gestito dallo staff di comunicazione della Casa Reale.

La comunicazione non è mai personale ma dell’istituzione, i post e le immagini sono molto formali e poco empatici. Al momento conta meno di un milione di follower ma quando nelle foto sono presenti le figlie del Re e della Regina, Leonor e Sofia, le interazioni aumentano sensibilmente.

Le altre famiglie reali

Anche le altre famiglie reali d’Europa hanno pagine social su Facebook e Instagram nelle quali la comunicazione è molto simile a quella della Royal Family. La pagina Instagram della monarchia danese è seguita da oltre un milione di persone e, ogni tanto, vengono pubblicati contenuti più personali che gli utenti apprezzano molto.

La Danimarca: da Margherita II a Frederik X

Nei Paesi nordici, la presenza sui social è ormai parte integrante della comunicazione istituzionale. In Danimarca, l’account @detdanskekongehus supera il milione di follower e ha documentato da vicino il passaggio storico dall’epoca di Margherita II a quella di Re Frederik X. Le foto del Re, della Regina e dei giovani principi — Christian, Isabella, Vincent e Josephine — attirano sempre grande attenzione, soprattutto quando vengono pubblicati scatti più spontanei, come compleanni, foto con i propri animali domestici o prime uscite ufficiali.

Vittoria di Svezia, protagonista dei social

La Svezia mantiene una comunicazione più sobria, ma molto costante: l’account @kungahuset racconta il lavoro quotidiano della famiglia reale, con particolare attenzione verso la Principessa ereditaria Vittoria.

La Regina Maxima porta colore e allegria su Instagram

Nei Paesi Bassi, la coppia formata da Maxima e Willem-Alexander è molto amata e ogni loro viaggio di Stato raggiunge numeri elevati di visualizzazioni. L’erede Catharina-Amalia compare sempre più spesso nei contenuti ufficiali e i post a lei dedicati sono tra i più commentati del profilo.

Rania di Giordania, la regina dei social

Spostandoci fuori dall’Europa occidentale, vale la pena considerare la famiglia reale giordana: la Regina Rania di Giordania, @queenrania, è particolarmente amata sui social per il suo stile, il suo impegno e la capacità di comunicare con un linguaggio internazionale. La Regina ha un profilo personale che conta quasi 11 milioni di follower.

Il suo profilo Instagram combina attivismo, moda, viaggi e messaggi di empowerment femminile, ma anche scene di vita quotidiana con figli e nipoti.

Il Re comunica attraverso l’account ufficiale della Casa Reale hashemita, @rhcjo, un profilo istituzionale che conta meno di 2 milioni di follower. La Regina Rania è la voce reale che parla al mondo, mentre il marito, Abdullah II, è il Re e capo dello Stato, che dialoga con le istituzioni globali.

Gli ex reali di Grecia regnano sui social

Anche le monarchie non più regnanti, come quella greca, hanno una presenza sui social sorprendentemente attiva e seguita. Dopo la morte di Re Costantino II, la famiglia reale di Grecia ha continuato a comunicare attraverso i profili personali dei figli, come quello dell’erede al trono non regnante, Pavlos, che su Instagram condivide momenti familiari, commemorazioni e attività filantropiche.

Tra i più seguiti ci sono però il profilo della moglie Marie-Chantal e quello della figlia Olympia, che è un’influencer e lavora nella moda anche attraverso i social.

Le monarchie più amate sui social sono quelle che hanno trovato un equilibrio tra tradizione e contemporaneità. Che si tratti di un regno storico come quello britannico, di una dinastia nordica meno formale o di una casa reale non più regnante come quella greca, tutte hanno capito che la loro presenza digitale non è un elemento secondario, ma uno strumento essenziale per comunicare valori e identità. Se oggi milioni di persone seguono le famiglie reali è perché nei profili trovano un racconto che unisce eleganza e servizio, ma soprattutto un’istituzione capace di parlare al presente.