Famiglia Reale, il piano segreto in caso di attacco alla Gran Bretagna

È trapelato un piano segreto per salvare la Famiglia Reale in caso di attacco nucleare alla Gran Bretagna. Sono emersi alcuni dettagli per trasferire Elisabetta, Carlo e Camilla, William e Kate Middleton in luoghi sicuri e garantire così la sopravvivenza della Monarchia, oltre naturalmente alle più alte cariche dello Stato.

Il piano segreto per salvare la Famiglia Reale

Secondo quanto riporta il Sun, i membri senior della Famiglia Reale verrebbero trasferiti in bunker top secret e altri luoghi sicuri, lontano da Londra. All’epoca della guerra fredda esisteva un piano per mettere in sicurezza la Regina e i suoi eredi nei rifugi sotterranei a Corsham nelle Chiltern Hills. Ma questa strategia è stata abbandonata, perché il luogo è noto da tempo. Sono quindi in atto nuovi piani di emergenza, ma rimangono in gran parte segreti, per ovvi motivi di sicurezza.

L’evacuazione reale comporterebbe la protezione della linea diretta di successione. Quindi la Regina, il Principe Carlo , il Principe William e la sua famiglia avrebbero la priorità e sarebbero trasportati in diverse località remote.

La Regina dimagrita e curva torna al lavoro

Sperando che tale strategia non debba mai essere messa in atto, la Famiglia Reale prosegue con la sua agenda di lavoro. Le ultime foto ufficiali della Regina Elisabetta la immortalano a Windsor, mentre riceve il nuovo governatore generale del Canada, Mary Simon, e suo marito, Whit Fraser. La Sovrana, 95 anni, appare dimagrita e più curva ma si muove senza bastone.

L’età che avanza e la salute che comincia a cedere hanno messo a dura prova la volontà di ferro della Regina che però non si è arresa nemmeno davanti al Covid, quando è stata contagiata da suo figlio Carlo, nonostante tutte le precauzioni e i controlli.

Elisabetta non ha mai perso un giorno di lavoro, ma ha dovuto rivedere i suoi impegni e questo varrà anche per i prossimi mesi. Infatti, non parteciperà più almeno per il momento a grandi eventi pubblici. Ha perfino saltato la cerimonia del Commonwealth Day, facendosi sostituire nei suoi compiti istituzionali da Carlo. Mentre Kate Middleton ha dominato la scena, lanciando col suo look un messaggio di sostegno all’Ucraina e dimostrando col bacio pubblico a Camilla il suo appoggio.

Camilla, ko per il Covid

Proprio Camilla sembra però in difficoltà. La Duchessa di Cornovaglia ha annullato un viaggio programmato a Cheltenham per motivi di salute. Stando al Daily Express, il Covid avrebbe indebolito Camilla che ora necessità di un periodo di riposo.

Per quanto riguarda invece William e Kate Middleton rimane confermato il tour in Belize, Jamaica e Bahamas. Mentre in questi giorni la Contessa del Wessex si trova a New York per conto di Sua Maestà.