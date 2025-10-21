Charlotte Casiraghi ha deciso di impegnarsi in un nuovo progetto. La Principessa ha scritto un libro, in cui approfondisce le fratture dell'animo umano

IPA Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi è una delle più belle ed eleganti Principesse europee e, con il suo charme innato, ha sempre rappresentato l’impersonificazione della perfetta esponente di una Famiglia Reale. La seconda figlia della sorella di Alberto di Monaco, infatti, mostra, in ogni sua uscita pubblica, la sua bellezza raffinata e la capacità di scegliere sempre degli outfit chic, grazie anche alla sua passione per la moda.

Questa sua inclinazione è al centro anche di alcune sue esperienze lavorative, visto che Charlotte Casiraghi, durante la sua carriera, ha collaborato con diverse testate giornalistiche proprio in questo campo. Ma, accanto alla moda, la Principessa è appassionata anche di filosofia e scrittura e, adesso, ha deciso di essere protagonista di un nuovo progetto, che sembra essere molto lontano dal suo status di Principessa.

Charlotte Casiraghi, nuovo progetto

Charlotte Casiraghi ha deciso di buttarsi a capofitto in un nuovo progetto. La Principessa, infatti, ha svelato che presto verrà pubblicato un libro di cui è unica autrice, dopo una precedente opera, scritta a due mani con il docente universitario Robert Maggiori. Allora si trattava di un componimento a carattere filosofico, Arcipelago delle Passioni, che la nipote di Alberto di Monaco aveva scritto seguendo la sua inclinazione per la filosofia, sua materia di Laurea.

Adesso, invece, Charlotte Casiraghi vuole mostrare il suo lato più intimo e, per farlo, ha scritto un romanzo che s’intitola La Fêlure, che tradotto dal francese significa “la frattura”. La seconda figlia di Carolina di Monaco, quindi, alla soglia dei suoi primi quarant’anni, è pronta a mostrare la sua parte più privata, pubblicando un’opera introspettiva, in cui mostra apertamente il suo modo d’intendere la vita. L’opera prima della Principessa sarà acquistabile in libreria a partire dal 29 gennaio 2026, a cura della casa editrice Julliard.

Charlotte Casiraghi, quindi, ha deciso di prendere un po’ le distanze dalla sua immagine patinata da Principessa e di mettersi a nudo attraverso le sue opere.

Charlotte Casiraghi, la trama del libro

Charlotte Casiraghi è l’autrice di La Fêlure, in uscita il prossimo gennaio. Il libro è descritto come un’opera davvero introspettiva e indagherà di tutte quelle fratture che caratterizzano l’animo umano: “Indagine letteraria e sensibile”. Per indagare un tema così importante la Principessa ha anche sfruttato le parole di scrittori, poeti e avventurieri.

Secondo la descrizione della casa editrice, il romanzo della Principessa è un vero e proprio viaggio: “Come un viaggio, una serie di variazioni su un unico ritornello: se qualcosa in noi è rotto, tanto meglio”. Charlotte Casiraghi, quindi, ha deciso di tornare pienamente al suo vecchio amore per la filosofia: “Filosofia e letteratura s’incontrano nella cura attenta delle parole. Non per attenuarne l’ambiguità, ma per esplorarla ulteriormente. È questo che mi interessa”.

Charlotte Casiraghi, con la sua opera, prova a invitare i suoi lettori a riflettere e a vedere la bellezza anche in ciò che non è così perfetto, anzi fratturato.

Sarà contenta Carolina di Monaco del nuovo progetto della figlia? Di certo la Principessa si sta godendo, negli ultimi giorni, la nuova nipotina, Bianca, appena nata.